Министр соцполитики рассказал, когда украинские пенсии смогут получать жители ОРДЛО

На оккупированной части Донбасса выплата пенсий возможна лишь в том случае, если в регионе появятся миротворцы ООН, считает министр соцполитики Андрей Рева.
Выплата пенсий жителям на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей может начаться после введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций. Об этом министр социальной политики Андрей Рева заявил в интервью «Обозревателю».
«Я, например, за то, чтобы все граждане Украины получали пенсию, на которую имеют право. Я просто задаю вопрос: как мы это должны сделать?.. Право на социальную защиту обеспечивают органы социальной защиты и Пенсионный фонд. А что из этого доступно на неподконтрольной территории? Ничего. Через кого мы можем осуществлять государственную политику? Если миротворцев введут, наверное, это возможно», — сказал А.Рева.
Он напомнил, что парламент принял закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признана оккупантом.
«А согласно четвертой Гаагской конвенции на оккупанта возлагается обязанность нести расходы по управлению занятой территорией в объемах, которые выполняла законная власть», — подчеркнул он.
По словам г-на Ревы, на момент начала агрессии России на неподконтрольной в настоящее время части Донбасса проживало 1,1 млн пенсионеров, из которых сейчас примерно 530 000 получают украинские пенсии.
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