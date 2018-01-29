Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

Украина вошла в 30 самых «старых» стран мира — Минсоцполитики

Министерство социальной политики заявляет, что Украина входит в 30 самых «старых» стран мира по количеству людей в возрасте 60 лет и старше. Как сообщает пресс-служба министерства, в 2015 году этот показатель составлял 21,8%, а по национальному демографическому прогнозу к 2025 году количество людей старше 60 лет составит 25%.

«В целом старение населения является мировым процессом. Количество людей пожилого возраста в структуре населения растет высокими темпами в развитых странах и многих развивающихся странах. Украина является и будет в последующие годы одной из «старейших» стран мира», — сказала руководитель управления по делам людей пожилого возраста и предоставления соцуслуг Оксана Сулима, передает радио «Свобода».

По данным Госстата, по состоянию на 1 декабря 2017 года население Украины составляло 42,4 млн человек, без учета жителей оккупированного Россией Крыма. Однако некоторые эксперты утверждают, что постоянное население нашей сраны составляет ныне 35 млн (без учета оккупированных Крыма и части Донбасса и с учетом оттока трудовых мигрантов).