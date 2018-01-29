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Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

Иск Саакашвили к Президенту рассмотрят в середине февраля

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности указа Президента о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 16 февраля. Об этом на заседании 29 января после озвученных ходатайств заявил председательствующий судья.

В начале заседания адвокаты М. Саакашвили подали несколько ходатайств.

В частности, они касались проверки полномочий представителя президента, наличия полномочий у данного состава суда, а также привлечения третьей стороной по делу Государственной миграционной службы.

«Мы удовлетворяем ходатайство представителя истца об объявлении перерыва. Перерыв в суде объявлен до 10:00 16 февраля», — сказала судья.