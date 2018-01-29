Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

За три квартала 2017 года по статье 212 УК Украины зарегистрированы 769 дел, из них только 23 переданы в суд с обвинительным актом — лектор LHS Александр Марков

На уголовно-правовых последствиях налоговых нарушений акцентировал внимание слушателей Legal High School Александр Марков, советник, руководитель практики налогообложения и налоговых споров ЮФ Redcliffe Partners.

Говоря о связи уголовного производства и административного спора, лектор подчеркнул: результатом любой налоговой проверки может стать уголовное производство. Объективная сторона преступления содержится в описательной части акта проверки, который, как напомнил Александр Марков, не является правовым актом индивидуального действия и обжалованию не подлежит. «Пожар проще предотвратить, чем потом потушить», — отмечает преподаватель, советуя тщательно подготовиться к налоговой проверке и к возможному «переходу» административного спора в уголовную плоскость. «Нужно внедрить комплаенс-систему и процедуры KYC («знай своего клиента»), быть готовым к налоговой проверке и обеспечить комплексное сопровождение спора и уголовного производства» — такие ключевые рекомендации дает спикер.

Преподаватель LHS озвучил довольно красноречивые статистические данные — количество уголовных производств относительно уклонения от уплаты налогов за первые три квартала 2017 года. За этот период зарегистрированы 769 уголовных преступлений по статье 212 Уголовного кодекса (УК) Украины, при этом закрыты 107 уголовных производств, переданы в суд с обвинительным актом только 23. Такая статистическая динамика свидетельствует о том, что инструменты УК Украины (угроза привлечения к уголовной ответственности) используются как способ убеждения и принуждения к уплате налогов.

При этом Александр Марков напомнил, в каких случаях возможно освобождение от уголовной ответственности. В соответствии с частью 4 статьи 212 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно (до привлечения к уголовной ответственности) уплатило налоги, сборы (обязательные платежи), а также возместило ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня). Но «не статьей 212 единой…», подчеркнул лектор, рассказав о нюансах других норм, в частности статей 191, 205 Кодекса, и проанализировав практику применения их судами. Как отмечалось, осуществление фиктивного предпринимательства лицом — контрагентом налогоплательщика (статья 205 УК) или установление факта уклонения от уплаты налогов (статья 212 УК) не может служить безусловным подтверждением нереальности хозяйственных операций, отображенных в налоговом учете добросовестным налогоплательщиком. В связи с этим необходимо иметь в виду, что любая неправомерная деятельность контрагента (в том числе фиктивное предпринимательство) не может быть признана бесспорным основанием для привлечения к ответственности налогоплательщика. То есть, поскольку согласно статье 61 Конституции Украина юридическая ответственность лица носит индивидуальный характер, добросовестный налогоплательщик не должен подвергаться воздействию негативных последствий из-за нарушения законодательства его контрагентом.