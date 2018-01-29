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Сегодня 29 января 2018 года, 20:39

31 января — последний день скидок на участие в IV Legal Banking Forum

Скидки на участие в IV Legal Banking Forum и Церемонии награждения «Банки 2018 года» действуют до конца января — 31 января 2018 года. Не упустите возможность воспользоваться привлекательным предложением!

Обращаем внимание, что для представителей банковского и финансового сектора действуют специальные условия участия

Программа доступна по ссылке.

Дата проведения: 7 февраля 2018 года

Время проведения: 09:30-20:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Сессии:

• Трансформация банковской системы Украины

• Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ

• Банковские риски и комплаенс

• Диджитализация финансового сектора

• Работа с проблемными активами

В Форуме примут участие:

• Елена СУКМАНОВА, заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации

• Виктор НОВИКОВ, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц

• Александр БЕВЗ, директор департамента лицензирования НБУ

• Дмитрий КОСТЮКОВ, начальник отдела судебного сопровождения особо важных дел Фонда гарантирования вкладов физических лиц

• Ирина ПРЯЖЕНЦЕВА, начальник управления комплаенса Департамента финансового мониторинга НБУ

• Юрий ШЕВЧЕНКО, заместитель начальника отдела судебного сопровождения особо важных дел ФГВФЛ

• Сергей БОЛОТИН, руководитель направления службы безопасности ПАО «ПриватБанк»

• Денис БУГАЙ, партнер ЮК VB PARTNERS

• Марина ВОЩИЛКО, член наблюдательного совета ПАО «КБ «ГЛОБУС»

• Денис ГРИЩЕНКО, главный менеджер по правовым вопросам Управления правового и аналитического обеспечения процессов взыскания АО «Райффайзен Банк Аваль», член Комитета НАБУ по вопросам правового обеспечения деятельности банков и защиты прав кредиторов

• Александр ЗИМА, директор юридического департамента ПАО «Ощадбанк»

• Юлия ЗОРИНА, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок ПАО «Альфа-Банк» (Украина), к.ю.н., LLM

• Татьяна ИГНАТЕНКО, советник Юридической группы LCF, адвокат

• Валерий КАРТЕРЕ, судья Высшего хозяйственного суда Украины

• Денис КИЦЕНКО, партнер АФ «Династия», к.ю.н.

• Николай КОВАЛЬЧУК, старший партнер ЮК L.I.Group

• Игорь ЛИННИК, старший партнер Gryphon Group

• Николай ЛИХАЧЕВ, партнер Spenser & Kauffmann

• Сергей МАМЕДОВ, председатель правления ПАО «КБ «ГЛОБУС»

• Александр НАВАЛЬНЕВ, управляющий партнер ЮК «ВОЛХВ»

• Сергей ПАНОВ, заместитель председателя правления, начальник юрдепартамента УкрСиббанк BNP Paribas Group, председатель Комитета НАБУ

• Сергей ПАПЕРНИК, руководитель практики банковского и финансового права и FinTech ЮФ Evris

• Александр ПЛОТНИКОВ, партнер AO Arzinger

• Елена ПОХОДЗЯЕВА, начальник отдела правового сопровождения контрактов и консультирования УкрСиббанк BNP Paribas Group

• Игорь ПРИСТИНСКИЙ, начальник управления банковской безопасности АО «Пиреус Банк МКБ»

• Тамара САВОЩЕНКО, заместитель председателя правления АБ «Укргазбанк»

• Антонина СЕЛИВАНОВА, партнер АФ «Династия»

• Владимир ФЛЬОНЦ, основатель ОО «Электронная демократия»

• Армен ХАЧАТУРЯН, старший партнер ЮФ Asters

• Роман ШПЕК, старший советник президента ПАО «Альфа-Банк» (Украина), член наблюдательного совета ПАО «Укрсоцбанк», глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ)