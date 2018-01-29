Скидки на участие в IV Legal Banking Forum и Церемонии награждения «Банки 2018 года» действуют до конца января — 31 января 2018 года. Не упустите возможность воспользоваться привлекательным предложением!
Обращаем внимание, что для представителей банковского и финансового сектора действуют специальные условия участия
Программа доступна по ссылке.
Дата проведения: 7 февраля 2018 года
Время проведения: 09:30-20:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Сессии:
• Трансформация банковской системы Украины
• Взаимоотношения с НБУ и ФГВФЛ
• Банковские риски и комплаенс
• Диджитализация финансового сектора
• Работа с проблемными активами
В Форуме примут участие:
• Елена СУКМАНОВА, заместитель министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации
• Виктор НОВИКОВ, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц
• Александр БЕВЗ, директор департамента лицензирования НБУ
• Дмитрий КОСТЮКОВ, начальник отдела судебного сопровождения особо важных дел Фонда гарантирования вкладов физических лиц
• Ирина ПРЯЖЕНЦЕВА, начальник управления комплаенса Департамента финансового мониторинга НБУ
• Юрий ШЕВЧЕНКО, заместитель начальника отдела судебного сопровождения особо важных дел ФГВФЛ
• Сергей БОЛОТИН, руководитель направления службы безопасности ПАО «ПриватБанк»
• Денис БУГАЙ, партнер ЮК VB PARTNERS
• Марина ВОЩИЛКО, член наблюдательного совета ПАО «КБ «ГЛОБУС»
• Денис ГРИЩЕНКО, главный менеджер по правовым вопросам Управления правового и аналитического обеспечения процессов взыскания АО «Райффайзен Банк Аваль», член Комитета НАБУ по вопросам правового обеспечения деятельности банков и защиты прав кредиторов
• Александр ЗИМА, директор юридического департамента ПАО «Ощадбанк»
• Юлия ЗОРИНА, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок ПАО «Альфа-Банк» (Украина), к.ю.н., LLM
• Татьяна ИГНАТЕНКО, советник Юридической группы LCF, адвокат
• Валерий КАРТЕРЕ, судья Высшего хозяйственного суда Украины
• Денис КИЦЕНКО, партнер АФ «Династия», к.ю.н.
• Николай КОВАЛЬЧУК, старший партнер ЮК L.I.Group
• Игорь ЛИННИК, старший партнер Gryphon Group
• Николай ЛИХАЧЕВ, партнер Spenser & Kauffmann
• Сергей МАМЕДОВ, председатель правления ПАО «КБ «ГЛОБУС»
• Александр НАВАЛЬНЕВ, управляющий партнер ЮК «ВОЛХВ»
• Сергей ПАНОВ, заместитель председателя правления, начальник юрдепартамента УкрСиббанк BNP Paribas Group, председатель Комитета НАБУ
• Сергей ПАПЕРНИК, руководитель практики банковского и финансового права и FinTech ЮФ Evris
• Александр ПЛОТНИКОВ, партнер AO Arzinger
• Елена ПОХОДЗЯЕВА, начальник отдела правового сопровождения контрактов и консультирования УкрСиббанк BNP Paribas Group
• Игорь ПРИСТИНСКИЙ, начальник управления банковской безопасности АО «Пиреус Банк МКБ»
• Тамара САВОЩЕНКО, заместитель председателя правления АБ «Укргазбанк»
• Антонина СЕЛИВАНОВА, партнер АФ «Династия»
• Владимир ФЛЬОНЦ, основатель ОО «Электронная демократия»
• Армен ХАЧАТУРЯН, старший партнер ЮФ Asters
• Роман ШПЕК, старший советник президента ПАО «Альфа-Банк» (Украина), член наблюдательного совета ПАО «Укрсоцбанк», глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ)
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