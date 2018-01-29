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Президент подписал закон о допуске иностранных военных на учения на территорию Украины

29 января 2018 года Источник:LB.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Об этом свидетельствуют данные в карточке соответствующего закона на сайте парламента.

Законопроект №7428 был внесен Президентом в Верховный Совет 21 декабря 2017 года и принят по сокращенной процедуре 18 декабря.

Согласно документу, на Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения «Рэпид Трайдент–2018», украинско-американские учения «Си Бриз–2018», многонациональные учения «Светлая Лавина–2018», многонациональные учения «Чистое Небо–2018» и украинско-румынские учения «Ривериан–2018».

Законом предусмотрено, что многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в с.Старичи Яворовского района Львовской области (МЦМБ) на протяжении всего года (365 суток), в них будет участвовать в общей сложности 13 тыс. военнослужащих и 16 самолетов и вертолетов: 10 тыс. военных от Вооруженных сил Украины, по 1,5 тыс. военных от ВС США и ВС других стран — членов НАТО, 10 самолетов и вертолетов от ВСУ и по 3 — от ВС США и ВС стран НАТО.

Украинско-американские учения «Рэпид Трайдент-2018» пройдут в том же центре (МЦМБ) в промежутке с июня по ноябрь и будут длиться до 16 суток. От ВСУ в них будут участвовать до 2 тыс. военных с вооружением и военной техникой и до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 10 тыс. военных и до 10 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО «» столько же.

Украинско-американские учения «Си Бриз-2018» планируется провести в акватории Черного моря, на военных аэродромах и полигонах ВСУ, на Тендровской косе и военном порту г.Очаков, в Международном аэропорту «Одесса», Одесском морском торговом порту, морском торговом порту «Южный» в промежутке с июня по октябрь в течение 25 суток. От ВСУ в них будет участвовать до 1,5 тыс. военных с вооружением и техникой, до 30 кораблей, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 1 тыс. военных, до 10 кораблей, до 2 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов. От ВС стран НАТО «» до 1,2 тыс. военных, до 10 кораблей, до 3 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов.

Многонациональные учения «Светлая Лавина-2018» планируется провести в МЦМБ и на р.Тиса в течение 10 суток в промежутке с августа по октябрь 2018 года. В них планируется участие ВСУ (до 300 военных с вооружением и техникой), а также вооруженных сил Венгрии, Румынии и Словакии (до 100 военных с вооружением и техникой от каждого государства).

Многонациональные учения «Чистое Небо–2018» пройдут на военных аэродромах ВСУ с мая по ноябрь и будут длиться до 14 суток. Предусмотрено участие до 350 военнослужащих ВСУ с вооружением и техникой и до 20 самолетов и вертолетов ВСУ. От ВС США предусмотрено участие до 250 военных и до 15 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО «» до 100 военных и до 5 самолетов и вертолетов.

Украинско-румынские учения «Ривериан-2018» пройдут на р.Дунай и в акватории Черного моря, а также на территории Румынии в промежутке с апреля по ноябрь и будут длиться 20 суток. В них предусмотрено участие до 200 военнослужащих с вооружением и военной техникой (по 100 от ВС Украины и Румынии) и до 10 кораблей (4 от ВС Украины и 6 «» от ВС Румынии), а также 2 самолета и вертолета от ВС Румынии.

Документ предусматривает допуск на территорию Украины соответствующих подразделений указанных государств для участия в учениях «в рамках военного сотрудничества».

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