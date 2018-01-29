В правительстве готовят постановление о запуске монетизации льгот в транспорте

В Кабинете Министров Украины готовят постановление о запуске монетизации льгот в транспорте. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
«Мы сейчас готовим постановление, но его надо согласовать с органами местного самоуправления, так как возмещение льгот, согласно нормам Бюджетного кодекса Украины, — это обязанность органов местного самоуправления», — заявил он.
По словам г-на Ревы, если правительство утвердит постановление, органам местного самоуправления необходимо будет предусмотреть средства на монетизацию в своих бюджетах.
«Все будет зависеть от того, как мы с ними договоримся, потому что решение этих вопросов находится в их компетенции. Пока, к сожалению, большого энтузиазма с их стороны я не вижу. Пока идет переговорный процесс», — заявил он.
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Круглый стол ААУ на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты»
Бухгалтерский семинар «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» - Киев, 26 января
«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: