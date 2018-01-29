Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

В правительстве готовят постановление о запуске монетизации льгот в транспорте

В Кабинете Министров Украины готовят постановление о запуске монетизации льгот в транспорте. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Мы сейчас готовим постановление, но его надо согласовать с органами местного самоуправления, так как возмещение льгот, согласно нормам Бюджетного кодекса Украины, — это обязанность органов местного самоуправления», — заявил он.

По словам г-на Ревы, если правительство утвердит постановление, органам местного самоуправления необходимо будет предусмотреть средства на монетизацию в своих бюджетах.

«Все будет зависеть от того, как мы с ними договоримся, потому что решение этих вопросов находится в их компетенции. Пока, к сожалению, большого энтузиазма с их стороны я не вижу. Пока идет переговорный процесс», — заявил он.