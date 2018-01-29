Закон об Антикоррупционном суде в президентской редакции не воспримут западные партнеры — НАБУ

Без существенных изменений законопроект о Высшем антикоррупционном суде Украины не будет воспринят западными партнерами и обществом. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.
«Мы изучали его, и этот закон (об Антикоррупционном суде — ред.) очень важен. Важно, чтобы это был не просто закон, а документ, который позволит имплементировать идею Антикоррупционного суда. Но ряд положений (это те, о которых заявляли наши западные партнеры, представители гражданского общества) могут помешать этому. Например, искусственно создана возможность для загрузки суда большим количеством дел. Но я надеюсь, что парламент учтет все замечания. Если принимать закон в том виде, в котором его предложил Президент, его не будут воспринимать ни наши партнеры, ни общество», — подчеркнул А.Ситник.
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