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Закон об Антикоррупционном суде в президентской редакции не воспримут западные партнеры — НАБУ

29 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Без существенных изменений законопроект о Высшем антикоррупционном суде Украины не будет воспринят западными партнерами и обществом. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

«Мы изучали его, и этот закон (об Антикоррупционном суде — ред.) очень важен. Важно, чтобы это был не просто закон, а документ, который позволит имплементировать идею Антикоррупционного суда. Но ряд положений (это те, о которых заявляли наши западные партнеры, представители гражданского общества) могут помешать этому. Например, искусственно создана возможность для загрузки суда большим количеством дел. Но я надеюсь, что парламент учтет все замечания. Если принимать закон в том виде, в котором его предложил Президент, его не будут воспринимать ни наши партнеры, ни общество», — подчеркнул А.Ситник.

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Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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