Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

Стало известно, сколько иностранных предприятий работает на Украине

На Украине работают около 700 иностранных предприятий, которые создают тысячи рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Создавать благоприятный инвестиционный климат на Украине сверхважно. Это прежде всего тысячи новых рабочих мест. На Украине работают около 700 иностранных предприятий: для людей это современные условия труда, современные зарплаты. Для страны — миллионные доходы в бюджет», — написал В.Гройсман на своей странице в Facebook.

Глава правительства напомнил, что одним из пяти крупнейших инвесторов является Германия, которая стала и главным торговым партнером Украины в ЕС.

Напомним: ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Украине планируется создать систему для защиты прав инвесторов, которая будет поощрять к вложению денег в нашу страну.