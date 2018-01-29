Сегодня 29 января 2018 года, 20:39

Во Львове планируют ввести официальную плату за роды

Во Львовской области официально планируют ввести платные роды. Об этом на встрече с журналистами сообщила директор департамента здравоохранения ЛОГА Ирина Микитчак.

«Планируем ввести в наших роддомах платные роды — когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% — больницы. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница от этого получит внебюджетные средства», — пояснила И.Микитчак.

По ее словам, роды по договоренности происходят везде.

А наибольшая проблема — в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а дежурный медперсонал.

«У нас сейчас врачи приезжают на условленные роды, получают ту или иную сумму в карман. Но самая большая беда в том, что ответственным за пациента является дежурный персонал, а не тот врач, который пришел по договоренности. Надо выводить это из тени, должно быть официально зафиксировано, если врач пришел на смену в свое нерабочее время», — добавляет чиновник.

Сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который якобы должен открыться в марте. Далее — в областной больнице, а затем — по районам области. Стоимость родов пока не подсчитали, однако И.Микитчак убеждает, что это не будет заоблачная цена.

«Мы посчитаем, сколько в среднем стоят роды, сейчас для этого есть методика, которую утвердил КМУ, и после того установим сумму. Никто не будет ставить заоблачную цену. Несколько лет назад мы считали, что в областной больнице одни роды с учетом медикаментов, коммуналки, питания стоят примерно 4000 гривен», — добавляет чиновник.