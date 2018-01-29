Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

В Госпогранслужбе сообщили, граждане каких стран чаще всего пересекали украинскую границу

Госпогранслужба Украины опубликовала топ-10 иностранных государств, граждане которых пересекают границу для въезда на Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины на своей странице в соцсети.

Так, по данным ведомства, в 2017 году чаще всего на Украину приезжали граждане Молдовы. Молдова занимает первое место по числу въезда граждан на территорию Украины — 4,5 млн фактов въезда.

Граждане Беларуси въезжали на Украину 2,7 млн раз, России — 1,5 млн.

На четвертом месте граждане Польши (1,1 млн), на пятом — Венгрии (1,06 млн), на шестом — Румынии (790 тыс.), на седьмом — Словакии (366 тыс.), на восьмом — Турции (304 тыс.), на девятом — Израиля (248 тыс.), га десятом — Германии (202 тыс.).