Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

Уголовно-правовая составляющая присутствует практически в любом корпоративном конфликте — Евгений Солодко

Уголовно-правовая защита бизнеса — тема сегодняшнего модуля Школы судебной практики Legal High School. В ходе первой лекции управляющий партнер АО «Солодко и Партнеры» Евгений Солодко рассказал об уголовных производствах в рамках корпоративных конфликтов.

По мнению лектора, сегодня сложилась уникальная ситуация: в любой сфере деятельности незримо присутствуют уголовно-правовые риски. «Начиная совместный бизнес, думайте не о том, как будете работать и зарабатывать, а о том, как будете расходиться», — советует Евгений Солодко. Понятию «корпоративный конфликт» он дал такое определение — «это столкновение интересов партнеров между собой или с третьей силой по поводу прав собственности и/или управления бизнесом и в конечном счете —контроля над активами компании (недвижимость, денежные потоки, патенты и пр.)».

Преподаватель LHS назвал три ключевые причины возникновения корпоративных конфликтов. Первая — неудовлетворенность миноритариев объемом прав по управлению компанией или размерами дивидендов. Вторая — экспансия мажоритариев: «выдавливание» мелких акционеров из компании. Третья — претензии так называемой третьей силы на управление компанией или на ее активы. В подавляющем большинстве случаев, как отмечалось, признаки назревающего корпоративного конфликта очевидны для сторон. Однако зачастую в силу бездействия или непоследовательности сторон ситуация доводится до «корпоративной войны». Любой конфликт, по словам г-на Солодко, проще предупредить решительными мерами, чем погасить уже вспыхнувшую корпоративную войну.

«Любое уголовное производство (особенно «фактовое дело») — это способ получения информации», — подчеркивает лектор. Уголовно-правовая составляющая присутствует практически в любом корпоративном конфликте. Ее задача — предоставить одной из сторон конфликта преимущества в виде ареста активов; влияния на процесс управления посредством отстранения от должности соответствующих руководителей; изъятия документации; нейтрализации оппонента путем взятия под стражу; оказания психологического давления на личность оппонента посредством формирования угрозы лишения свободы, давления на семью, компаньонов, склонения к выезду за пределы страны и т.д.

Уголовно-правовое преследование имеет все формальные признаки законности и обоснованности, его осуществление объясняется необходимостью проведения всестороннего расследования. Как напоминает Евгений Солодко, сейчас нет такого понятия, как «незаконное внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР)», следовательно, регистрация любых уголовных производств в ЕРДР законна.

«Предупрежден — значит вооружен!» — эта прописная истина никогда не теряет своей актуальности и значимости. «Защита от уголовно-правовых рисков только одна — предвидение и готовность к их наступлению: даже если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят», — констатирует Евгений Солодко. Вместе со слушателями LHS преподаватель проанализировал классический алгоритм устранения компанией уголовно-правовых рисков с точки зрения вопроса «что в нем не так?».