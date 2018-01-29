Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

Хорошие новости от «Юридической практики»

Запланированы изменения для усиления защиты интеллектуальной собственности

Правительство с целью укрепления экономики и ускорения инновационного развития инициирует изменения в законодательство по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Законопроекты касаются сферы патентования и соблюдения авторского права. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, преложенный Кабинетом Министров пакет решений создаст «нормальные условия для ведения бизнеса». Также планируется создать механизм верификации и инвентаризации имеющихся в нашей стране патентов с целью изучения спектра изобретений, а также соблюдения фискальной дисциплины при оформлении патентов и их использовании.

Бумажные больничные заменят электронными

Бумажные больничные листы хотят заменить электронными на протяжении года. По словам экспертов, это должно минимизировать коррупционные схемы. Для оформления больничного листа понадобится ИНН, который будет вноситься в базу, к имени пациента привяжется место работы и должность. В системе будут доступны только зарегистрированные болезни. Врач поставит на таком больничном свою электронную подпись и отправит в Фонд соцстрахования. Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник находится на больничном.

Международные сертификаты языковых экзаменов можно засчитать как оценку за ГИА

Выпускники школ, которые в 2017 и 2018 годах получили международный сертификат (диплом) языкового экзамена и хотят засчитать его как результат государственной итоговой аттестации, должны обратиться с соответствующим заявлением в свое учебное заведение. В таком случае в дополнение к аттестату им выставляется оценка по ГИА по иностранному языку 12 баллов. МОН разъяснило, что засчитываются сертификаты языковых экзаменов DSD, ÖSD, DELF/DALF, IELTS, TOEFL и т.д.

Зарплата учителей в среднем вырастет на 25%

За счет роста зарплаты для всех бюджетников на 10,1%, дополнительного увеличения должностного оклада учителей на 10% и повышения минимального порога надбавки за престижность до 5%, а максимального — до 30%, зарплата учителей с 1 января 2018 года вырастет в среднем на 25%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Жителям оккупированных территорий упростят получение украинского паспорта

Украинские паспорта для жителей временно не подконтрольных Украине территорий будут изготавливать вблизи линии разграничения на Донбассе. Документы смогут получить взрослые и дети, достигшие 16-летнего возраста. Для этих целей уже закупили несколько комплектов оборудования. Такое решение принято для того, чтобы у жителей оккупированных районов больше не было необходимости перемещаться вглубь Украины и ждать получения паспорта несколько месяцев.

СБУ будет эффективнее бороться с кибератаками

В Киеве открылся центр обеспечения кибернетической безопасности СБУ. Центр создали на базе департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Задача нового подразделения заключается в предотвращении хакерского вмешательства в работу инфраструктурных объектов и государственных служб. В рамках центра действует лаборатория компьютерной криминалистики и реагирования на киберинциденты.