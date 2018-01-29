Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 января 2018 года, 20:40

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В ближайшие десять лет необходимости в повышении пенсионного возраста не будет — А.Рева

29 января 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

В Минсоцполитики планируют увеличить количество плательщиков за счет детенизации «резерва теневой экономики». Об этом рассказал министр соцполитики Андрей Рева.

«Вот когда мы вытащим людей из «тени» по максимуму — так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда скажем: «Стоп! Больше резервов нет». Мы посчитали, что в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть — будем смотреть», — отметил А.Рева.

Отметим, что ранее министр согласился с тем, что детенизация экономики, о которой говорил премьер, результатов не дала. Однако благодаря повышению минимальной зарплаты удалось увеличить собственные доходы Пенсионного фонда.

«Планировалось, что на 2017-й собственные доходы Пенсионного фонда будут 142 млрд грн, а дотация — 141 млрд грн. По факту получили 159 млрд поступлений в Пенсионный фонд», — отмечает министр соцполитики.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1048) от 23/01/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1048)
Государство и юристы

В мгновение ОКУ

Отрасли практики

Принять яхту

Тема номера:

Шаг и пат

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
Пресс-релизы

Круглый стол ААУ на тему «Применение экспертиз в стратегиях защиты»

Бухгалтерский семинар «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» - Киев, 26 января

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом