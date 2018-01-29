В ближайшие десять лет необходимости в повышении пенсионного возраста не будет — А.Рева

В Минсоцполитики планируют увеличить количество плательщиков за счет детенизации «резерва теневой экономики». Об этом рассказал министр соцполитики Андрей Рева.
«Вот когда мы вытащим людей из «тени» по максимуму — так, чтобы хотя бы процентов 90-95 работали легально, тогда скажем: «Стоп! Больше резервов нет». Мы посчитали, что в ближайшие десять лет не будет необходимости в повышении пенсионного возраста. Через 10 лет такая проблема теоретически может возникнуть — будем смотреть», — отметил А.Рева.
Отметим, что ранее министр согласился с тем, что детенизация экономики, о которой говорил премьер, результатов не дала. Однако благодаря повышению минимальной зарплаты удалось увеличить собственные доходы Пенсионного фонда.
«Планировалось, что на 2017-й собственные доходы Пенсионного фонда будут 142 млрд грн, а дотация — 141 млрд грн. По факту получили 159 млрд поступлений в Пенсионный фонд», — отмечает министр соцполитики.
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