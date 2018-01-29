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ГМС проверит основания приобретения украинского гражданства со времен независимости

29 января 2018 года Источник:РБК-Украина

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины будет проводить полную проверку оснований для приобретения украинского гражданства за все годы независимости. Об этом сообщил глава миграционной службы Украины Максим Соколюк на годовой итоговой коллегии в субботу, 27 января.

«Начата работа по полной проверке оснований предоставления украинского гражданства за все годы независимости», — сказал он.

По словам Соколюка, особое внимание работников ГМС будет уделено лицам, получившим гражданство по новому свидетельству о рождении, а также на основе решений судов об установлении факта проживания на Украине до 1991 года.

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