В ФГВФЛ назвали сумму поступлений в ликвидируемые банки

По итогам 2017 года сумма поступлений в ликвидируемые банки составила 9,862 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Как отмечается, из них наибольшая сумма — 5,02 млрд гривен — получена от продажи активов ликвидируемых банков.
«Еще 3,771 млрд гривен поступило от погашения кредитов заемщиками. Кроме того, 957,1 млн гривен получено от погашения ценных бумаг, и 113,7 млн гривен — в качестве арендной платы», - говорится в сообщении.
Только в течение декабря 2017 года на счета ликвидируемых банков поступило 1,539 млрд гривен. Это рекордный показатель за 2017 год.
Наибольшая сумма по итогам месяца — 756,5 млн гривен — поступила от погашения ценных бумаг.
Еще 579,1 млн гривен получено от продажи активов ликвидируемых банков, 194,2 млн гривен — от погашения кредитов заемщиками, 10 млн гривен — в качестве арендной платы.
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