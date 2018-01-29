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В Минобразования рассказали, как собираются повышать качество обучения в вузах

29 января 2018 года Источник:УНИАН

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич назвала приоритетные направления изменений для повышения качества образования. Об этом она сказала на расширенном заседании Коллегии МОН на тему «Приоритетные направления изменений в высшем образовании на 2018 — 2019 годы».

«Чтобы повысить качество образования, мы предлагаем определить три главных приоритетных направления изменений», — отметила Гриневич.

Она пояснила, что речь идет, в частности, о создании механизмов для обеспечения качества высшего образования, которые на Украине «практически отсутствуют». В этом вопросе, отметила министр, одним из шагов может быть формирование качественного контингента высших учебных заведений с помощью таких инструментов, которые уже доказали свою эффективность.

«Мы начали эту работу», — сказала Гриневич и добавила, что речь идет, в частности, о поступлении по результатам внешнего независимого оценивания, едином профессиональном экзамене в магистратуру, адресном размещении государственного заказа. Второе направление изменений — это интеграция в европейское пространство высшего образования и научных исследований.

«Потому что через интеграцию мы можем обеспечить стремление наших преподавателей и студентов к общей коммуникации и ощущение себя частью мирового и, в частности, европейского образовательного пространства», — добавила Гриневич.

Третьим направлением является формирование и развитие «системы образования на протяжении жизни, которое на Украине сегодня фактически находится в зачаточном состоянии».

Система образования для взрослых находится в упадке, наблюдаются лишь какие-то определенные реакции только на потребности в переквалификации для рынка труда, отметила министр.

Кроме того, Гриневич добавила, что вызовами в ближайшие годы будут совершенствование национальных рамок квалификаций и разработка национальной системы квалификаций; совершенствование механизмов академической мобильности студентов и преподавателей; признание сертификатов об аккредитации образовательных программ, выданных авторитетными иностранными аккредитационными агентствами; третий цикл внедрения новой модели аспирантуры; новые требования к защите диссертаций докторов философии.

«Все это наши реальные шаги по интеграции в европейское пространство высшего образования», – сказала она.

Гриневич также подчеркнула необходимость развития нормативно-правовой базы в 2018 году. В частности, необходимо подготовить комплекс изменений в закон о высшем образовании, закон о профессиональном образовании, закон о национальной системе квалификаций, закон об особенностях публичных закупок в сфере образования.

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