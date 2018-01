Сегодня 26 января 2018 года, 20:16

«Банки проводят процесс внутренней деофшоризации», — Артем Наумов проинформировал о влиянии BEPS на бизнес на лекции в рамках Legal High School

О трудностях работы налоговых консультантов в условиях внедрения плана BEPS рассказал лектор Legal High School, ассоциированный партнер ЮФ ILF Артем Наумов. Однако игнорирование антиофшорных правил может принести бизнесу новые риски.

Правило KYC (know your customer) сменяется новым подходом под названием KYCC (know your customer’s customer). Это значит, что любая зарубежная компания может отказать в заключении сделки на основании того, что у нее есть претензии не к самому клиенту, а к его клиентам. «Нехорошая репутация контрагента может испортить бизнес вам», — резюмировал юрист.

Агрессивная налоговая оптимизация не будет работать в скором будущем. Нельзя использовать преимущества страны без реальной связи с ней. Иными словами, офис без сотрудников на Кипре будет выглядеть подозрительно. Там должен находиться как минимум сейлс-менеджер. По мнению г-на Наумова, «сейчас все гоняются за такими компаниями, как Amazon», но вскоре могут возникнуть вопросы, например, какую именно функцию выполняет офшорная компания в структуре собственности.

В числе рисков для бизнеса в связи с использованием офшоров был назван отказ банка в осуществлении перевода средств. В одной из сделок купли-продажи активов между двумя офшорами банк приостановил операцию на месяц, потребовав подтвердить законность происхождения средств. «Банки проводят процесс внутренней деофшоризации», — отметил Артем Наумов. Он уточнил, что банковские учреждения будут анализировать базу клиентов и просить уйти самых рисковых. Кипрские банки открывают счет в течение трех месяцев, хотя раньше делали это за месяц. Открыть банковский счет сейчас, по мнению г-на Наума, проще в США, но там бизнес попадает под действие закона FATCA.

Также, по словам г-на Наумова, может возникнуть проблема при наследовании. Офшорные активы без надлежащего оформления нельзя передать наследникам после смерти собственника. Сложности могут появиться и в случае, если имущество оформлено на «номинала». «Наследственное планирование» не пользовалось особым спросом в нашей стране, но будет актуально в ближайшее время, считает лектор.

Украина вводит CRS-отчетность в 2020 году, следовательно, учитываться будут операции за 2019 год. Сегодня автоматический обмен налоговой информацией потенциально угрожает публичным лицам: если данные об их сокрытых активах попадут украинским компетентным органам, то это повлечет за собой проблемы. «CRS в сочетании с правилами контролируемых иностранных компаний — это угроза», — отметил выступающий. Государство может получить информацию о зарубежных активах лиц.