В НАБУ рекомендацию НАПК не начинать расследование до заключения Агентства по результатам проверки назвали противоречащей законодательству

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что рекомендации Национального агентства по предотвращению коррупции не открывать уголовные производства по статьям «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение», пока НАПК не проведет проверку, противоречат законодательству и не могут быть применены. Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Отмечается, что 8 декабря НАПК предоставило разъяснения, которыми установило несколько условий для начала расследований по ст. 366-1 и 368-2 Уголовного кодекса. По мнению Агентства, следователь не может начать досудебное расследование, пока НАПК не проведет полную проверку декларации и не установит по результатам такой проверки факты нарушения антикоррупционного законодательства. Установленные факты к тому же должны быть отображены в решении НАПК, составленном по результатам такой проверки.
НАБУ считает, что НАПК не только вышло за пределы своих полномочий, пытаясь изменить определенный Уголовным процессуальным кодексом порядок начала досудебного расследования, но и фактически возложило на себя полномочия Конституционного Суда Украины.
Также отмечается, что в 2017 году от НАПК к НАБУ поступило лишь четыре вывода по результатам проверок, в которых выявлены признаки уголовного коррупционного правонарушения, в то время как от общественных организаций и СМИ поступили десятки заявлений и обращений о возможном незаконном обогащении чиновников или внесении ими недостоверной информации в электронную декларацию.
Также подчеркивается, что законодательством не предусмотрены полномочия НАПК о предоставлении разъяснений.
«Таким образом, разъяснение НАПК противоречит требованиям действующего законодательства и не может быть применено в практической деятельности правоохранительных органов Украины», — отметили в бюро.
НАБУ считает, что разъяснения Агентства могут способствовать коррумпированным чиновникам в уклонении от уголовной ответственности.
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