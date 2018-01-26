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В НАБУ рекомендацию НАПК не начинать расследование до заключения Агентства по результатам проверки назвали противоречащей законодательству

26 января 2018 года Источник:LB.ua

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что рекомендации Национального агентства по предотвращению коррупции не открывать уголовные производства по статьям «Декларирование недостоверной информации» и «Незаконное обогащение», пока НАПК не проведет проверку, противоречат законодательству и не могут быть применены. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отмечается, что 8 декабря НАПК предоставило разъяснения, которыми установило несколько условий для начала расследований по ст. 366-1 и 368-2 Уголовного кодекса. По мнению Агентства, следователь не может начать досудебное расследование, пока НАПК не проведет полную проверку декларации и не установит по результатам такой проверки факты нарушения антикоррупционного законодательства. Установленные факты к тому же должны быть отображены в решении НАПК, составленном по результатам такой проверки.

НАБУ считает, что НАПК не только вышло за пределы своих полномочий, пытаясь изменить определенный Уголовным процессуальным кодексом порядок начала досудебного расследования, но и фактически возложило на себя полномочия Конституционного Суда Украины.

Также отмечается, что в 2017 году от НАПК к НАБУ поступило лишь четыре вывода по результатам проверок, в которых выявлены признаки уголовного коррупционного правонарушения, в то время как от общественных организаций и СМИ поступили десятки заявлений и обращений о возможном незаконном обогащении чиновников или внесении ими недостоверной информации в электронную декларацию.

Также подчеркивается, что законодательством не предусмотрены полномочия НАПК о предоставлении разъяснений.

«Таким образом, разъяснение НАПК противоречит требованиям действующего законодательства и не может быть применено в практической деятельности правоохранительных органов Украины», — отметили в бюро.

НАБУ считает, что разъяснения Агентства могут способствовать коррумпированным чиновникам в уклонении от уголовной ответственности.

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