Правительство готово изменить цены на газ по требованию МВФ — Президент

Правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены «голубого топлива» на уровне себестоимости и затрат на транспортировку. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg.
«Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ», — сказал Президент. При этом в издании отметили, что дополнительных деталей Президент не предоставил.
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