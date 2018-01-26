Сегодня 26 января 2018 года, 20:15

Правительство готово изменить цены на газ по требованию МВФ — Президент

Правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены «голубого топлива» на уровне себестоимости и затрат на транспортировку. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg.

«Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ», — сказал Президент. При этом в издании отметили, что дополнительных деталей Президент не предоставил.