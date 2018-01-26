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НАБУ завершило первое расследование из-за лжи в е-декларации

26 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование по факту декларирования недостоверных сведений бывшим председателем одного из городских судов Луганской области. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

«24 января 2018 года обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Харькова для рассмотрения по сути», — говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что это первое обвинение по делу, открытому по результатам анализа е-деклараций.

В ведомстве пояснили, что судьи в отставке инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст.366-1 («Декларирование недостоверной информации») и ч.2 ст.368-2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса.

По данным следствия, обвиняемый не внес в е-декларации за 2015 — 2016 годы имущество, которым пользовался он и жена, а также имущество, находящееся в собственности его жены.

Общая сумма таких транспортных средств и объектов недвижимости — более 17 млн грн.

«Стоит отметить, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и дальше проживали одной семьей», — добавляют в НАБУ.

В Бюро сообщили также, что расследование было начато в ноябре 2016 года.

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