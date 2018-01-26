Сегодня 26 января 2018 года, 20:15

В 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе — Президент

Петр Порошенко убежден, что Украина в 2021 году получит перспективу членства в ЕС. Об этом Президент заявил, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков все будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, – Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском Союзе», — сказал П.Порошенко.

Кроме того, Президент подчеркнул необходимость единства Европейского Союза и других демократических стран. «Основой для нашего единства являются наши ценности, а не деньги», — подчеркнул он.

«Я абсолютно убежден, что мы победим в пропагандистской войне, выиграем в информационной войне, станем победителями в гибридной войне, потому что правда — на нашей стороне», — заявил П.Порошенко.

Напомним: в 2014 году после Революции достоинства Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В течение 2014 — 2017 годов Соглашение ратифицировали Верховный Совет, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.