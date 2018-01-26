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В ГФС объяснили, почему число крупных налогоплательщиков сократилось почти в два раза

26 января 2018 года Источник:Finance.Ua

В 2018 году количество крупных налогоплательщиков на Украине сократилась почти вдвое: в прошлом году их было 2,5 тыс., а в этом – 1364. В Государственной фискальной службе пояснили, что сокращение произошло из-за законодательного изменения методики определения таких плательщиков налогов. Просто повысили пороги сумм, которые необходимы для внесения в реестр. Также сделали привязку к евро. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан.

«Критерии крупного налогоплательщика удалось изменить, подняв объем дохода с 1 млрд грн до 50 млн евро, а суммы уплаченных налогов – с 20 млн грн до 1 млн евро, в частности, не менее 500 тыс. евро налоговых платежей. Если в 2017 году мы обслуживали 2,5 тыс. крупных предприятий, то с учетом новых критериев в реестр на 2018 год были отобраны 1364», — сказал М.Продан.

Такие изменения обусловлены постоянной миграцией налогоплательщиков между налоговыми органами, что было неэффективным с точки зрения налогового контроля и приводило к нареканиям со стороны предприятий.

Руководитель ГФС отметил, что эти изменения не смогли стать препятствием для перехода в Офис крупных плательщиков «фирм-однодневок», которые не созданы для уплаты налогов, а использовались в схемах формирования рискового налогового кредита по НДС.

«Кроме того, с учетом инфляции увеличилось количество предприятий, которые по объему доходов достигли критериев ВПП, однако через короткое время «просели» и выпали из числа крупных плательщиков», — сказал М.Продан.

Поэтому, по его словам, сокращение практически вдвое числа крупных плательщиков позволит избежать такой ситуации в будущем и повысит качество налогового обслуживания в Офисе, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению поступлений налоговых платежей.

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