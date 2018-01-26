Сегодня 26 января 2018 года, 20:15

Мы готовы выносить решения по образцовым делам и работать для единства судебной практики — Михаил Смокович, председатель КАС ВС

26 января в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда состоялось совместное совещание судей Верховного Суда при участии председателей апелляционных и окружных административных судов по проблемным вопросам административного судопроизводства.

Открывая мероприятие, председатель КАС в составе ВС Михаил Смокович отметил, что КАС апробирует «нормотворческую паутину» Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины в качестве суда трех инстанций (в зависимости от категорий дел). Г-н Смокович проинформировал, что судьям КАС досталось более 38 тыс. дел от Высшего административного суда Украины, кроме того, переданы дела административной палаты Верховного Суда Украины, а с 15 декабря 2017 года в КАС поступило 6 095 дел по новому законодательству. В общем, в производстве суда находится 44,4 тыс. дел, из которых 16,5 тыс. уже распределены между судьями. Председатель суда заверил: судьи с нагрузкой справятся. А присутствующим руководителям апелляционных и окружных судов адресовал следующее: «Вам нужна правовая позиция, вам нужна определенность, а мы сделаем все, чтобы предоставить их как можно скорее». Михаил Смокович отметил, что они готовы выносить образцовые дела и работать для единства судебной практики. Судья Верховного Суда Владимир Кравчук добавил, что в суд поступило несколько представлений о рассмотрении дела ВС как образцового.

На субъектах властных полномочий в контексте КАС Украины остановился судья Верховного Суда Владимир Бевзенко. В частности, пункт 7 части 1 статьи 4 КАС Украины определяет субъектом властных полномочий обособленные структурные подразделения. Он подчеркнул, что обновленный кодекс в целом сохраняет конструкцию административных дел, но появляются три категории с относительно новыми субъектами (пункты 9, 10 и 12 статьи 19 КАС Украины), однако практика и так уже знала случаи рассмотрения административных дел при участии таких субъектов. В то же время в контексте субъектов встречаются и оценочные понятия — национальный регулятор. Владимир Бевзенко подчеркнул, что законодатель лишил внимания, к примеру, органы адвокатского самоуправления, Аудиторскую палату Украины, Общественный совет добропорядочности.

Спикер выделил следующие признаки субъектов властных полномочий: действие исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, принятие административного акта, реализация административных полномочий, ограничение реализации полномочий административно-правовыми отношениями. Г-н Бевзенко считает, что в этом контексте ОСД не принимает решения о правах и обязанностях кандидата в судьи, поэтому не может считаться субъектом властных полномочий. Коллеги поинтересовались: это его личное мнение или позиция кассационного суда? Он ответил, что это его личное мнение, кассационный суд еще не пришел к единому мнению на этот счет. Михаил Смокович напомнил, что негативное заключение ОСД приводит к усложнению условий для кандидата: дополнительный этап — пленарное заседание, на котором ВККС должна это заключение рассмотреть. Г-н Бевзенко парировал тем, что если заключение не реализовано, оно не влечет никаких последствий для кандидата. Он склонен к мнению, что в таком случае стоит обжаловать решение ВККС. Некоторые судьи подчеркивали, что перечень оснований для обжалования решений ВККС весьма ограничен.

Принципы административного судопроизводства осветили судьи Верховного Суда Татьяна Анцупова и Владимир Кравчук. Г-жа Анцупова отметила, что новая редакция кодекса значительно расширила перечень принципов. В чем заключается содержание принципа верховенства права? В том, что человек — это наивысшая ценность, в прямом действии конституционных норм, учете практики Европейского суда по правам человека, в том, что отсутствие (противоречие) законодательства не является основанием для отказа в рассмотрении и решении дела. Г-жа Анцупова подчеркнула, что одним из ключевых принципов судопроизводства является гласность судебного процесса и его полное фиксирование техническими средствами. Является ли разрешение на трансляцию церемониальной функцией суда? Отвечая на этот вопрос, судья процитировала слова своего коллеги из Кассационного гражданского суда в составе ВС Виктора Стрильчука: ни при каких условиях суд не может запретить пользоваться портативными устройствами видео- или аудиозаписи и при этом мнение участников процесса не учитывать; ограничения касаются только закрытых судебных заседаний. Кроме того, Татьяна Анцупова остановилась на таком новом принципе, как разумность сроков рассмотрения дела судом.

Г-н Кравчук обратил внимание на статью 2 КАС Украины, кроме задания, у административного судопроизводства появилась цель — эффективная защита прав. Теперь всю деятельность административного судопроизводства необходимо оценивать сквозь призму этой цели. В прикладном значении Владимир Кравчук более емким считает термин «действенность» — принятие качественных решений на протяжении разумного срока после справедливого рассмотрения дел. Компонентами эффективной судебной системы г-н Кравчук назвал реальную защиту прав, минимальную затрату времени, минимальные расходы средств. А реальность защиты составляют качество судебного решения, немедленное добровольное исполнение и быстрое принудительное исполнение. Исполнение судебного решения, по его словам, во многом зависит и от качества решения. Он отметил, что судьи практически никогда не контролируют процесс исполнения решения — конечно, такой процессуальной обязанности нет, но он считает, что к такому виду контроля стоит вернуться. Г-н Кравчук призвал коллег больше внимания уделять частным определениям. Остановился спикер и на других принципах, таких как всеохватывающий судебный контроль, обязательность судебного решения, конституционный контроль и др.