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Международные сертификаты языковых экзаменов можно засчитать как оценку за ГИА — МОН

26 января 2018 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Выпускники школ, которые в 2017 и 2018 годах получили международный сертификат (диплом) языкового экзамена и хотят засчитать его как результат государственной итоговой аттестации, должны обратиться с соответствующим заявлением в свое учебное заведение. В таком случае в дополнение к аттестату им выставляется оценка по ГИА по иностранному языку 12 баллов.

Соответствующее разъяснение предоставило Министерство образования и науки в письме, направленном департаментам (управлениям) образования и науки областных администраций, Киевской городской государственной администрации, институтам последипломного педагогического образования.

Зачисляются следующие сертификаты языковых экзаменов:

• Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 — немецкий язык;

• DELF/DALF — французский язык;

• IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE) — английский язык;

• D.E.L.E. — испанский язык.

Выпускники, которые изучали в школе иностранный язык на стандартном или академическом уровне, должны предоставить сертификат уровня B1 или выше. Если ученики изучали язык на профильном уровне, им необходимо подать сертификат уровня B2 или выше.

Если выпускник, имеющий сертификат, не напишет заявление о его зачислении как оценки ГИА, то такая оценка будет выставляться по результатам ВНО.

Если выпускник хочет, чтобы его сертификат был зачислен как ГИА, но получит его после регистрации на ГИА (ВНО), у него есть возможность внести изменения в регистрационные данные (до 2 апреля) путем осуществления перерегистрации. Если она не будет осуществлена, то оценка по ГИА будет выставляться по результатам ВНО.

Если ученик планирует получить сертификат после 2 апреля (то есть уже не сможет осуществить перерегистрацию) и до дня проведения тестирования (1 июня — по английскому языку, 29 мая — по испанскому, французскому, немецкому языкам), то он тоже может написать заявление о зачислении сертификата как оценки ГИА. В заявлении выпускник должен указать, что ожидает получения такого сертификата, а затем обязан предоставить его бумажную копию. В таком случае в аттестат также будет выставляться оценка по ГИА по иностранному языку 12 баллов.

Важно отметить, что международные сертификаты языковых экзаменов не засчитываются как оценка по ВНО. Зачисление возможно только для оценки ГИА.

МОН также напоминает, что ГИА по иностранному языку будет проводиться как предмет по выбору.

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