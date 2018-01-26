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В окружном админсуде стартует пилотный проект «Судебная академия»

26 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

С 12 февраля в Окружном административном суде города Киева начинает свою работу пилотный проект «Судебная академия».

Как отмечают в пресс-службе суда, в течение 6 недель будет проводиться обучение для тех, кто желает работать в судебной системе на должности помощника судьи или начать свою карьеру с должности секретаря судебных заседаний. За это время «ученики» не только усвоят азы работы, но и получат возможность стажироваться в Окружном административном суде города Киева.

Обучение будет проходить каждую пятницу с 16 февраля по 25 марта. Для прохождения обучения нужно заполнить форму по ссылке https://goo.gl/forms/I6V1ijMW2xiRPaiP2.

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Комментарии:»

1 26 января 2018 года 15:05 #

Обучение каждую пятницу 6 недель???)) Т.е. 6 дней всего??)) Раньше желающих работать секретарями в суде брали на стажировку на неограниченное количество времени с условием ЕЖЕДНЕВНОЙ стажировки. Знакомая девочка так ГОД стажировалась, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, пока на работу её не взяли секретарём.

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