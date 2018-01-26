Сегодня 26 января 2018 года, 20:16

В окружном админсуде стартует пилотный проект «Судебная академия»

С 12 февраля в Окружном административном суде города Киева начинает свою работу пилотный проект «Судебная академия».

Как отмечают в пресс-службе суда, в течение 6 недель будет проводиться обучение для тех, кто желает работать в судебной системе на должности помощника судьи или начать свою карьеру с должности секретаря судебных заседаний. За это время «ученики» не только усвоят азы работы, но и получат возможность стажироваться в Окружном административном суде города Киева.

Обучение будет проходить каждую пятницу с 16 февраля по 25 марта. Для прохождения обучения нужно заполнить форму по ссылке https://goo.gl/forms/I6V1ijMW2xiRPaiP2.