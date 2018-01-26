В окружном админсуде стартует пилотный проект «Судебная академия»

С 12 февраля в Окружном административном суде города Киева начинает свою работу пилотный проект «Судебная академия».
Как отмечают в пресс-службе суда, в течение 6 недель будет проводиться обучение для тех, кто желает работать в судебной системе на должности помощника судьи или начать свою карьеру с должности секретаря судебных заседаний. За это время «ученики» не только усвоят азы работы, но и получат возможность стажироваться в Окружном административном суде города Киева.
Обучение будет проходить каждую пятницу с 16 февраля по 25 марта. Для прохождения обучения нужно заполнить форму по ссылке https://goo.gl/forms/I6V1ijMW2xiRPaiP2.
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Обучение каждую пятницу 6 недель???)) Т.е. 6 дней всего??)) Раньше желающих работать секретарями в суде брали на стажировку на неограниченное количество времени с условием ЕЖЕДНЕВНОЙ стажировки. Знакомая девочка так ГОД стажировалась, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, пока на работу её не взяли секретарём.
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
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