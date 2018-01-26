Сегодня 26 января 2018 года, 20:15

С 1 января 2018 года зарплата учителей в среднем вырастет на 25% — Минобразования

За счет роста зарплаты для всех бюджетников на 10,1%, дополнительного увеличения должностного оклада учителей на 10% и повышения минимального порога надбавки за престижность до 5%, а максимального — до 30% зарплата учителей с 1 января 2018 года вырастет в среднем на 25%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По данным ведомства, все документы, регламентирующие соответствующее увеличение заработной платы, уже вступили в силу. Так, рост должностных окладов для всех бюджетников на 10,1% регламентирован Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год». Это связано с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а соответственно и размера 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Кроме того, чтобы продолжить плановое повышение заработной платы для учителей, правительство приняло еще два постановления.

Повышение должностного оклада учителей на 10% предусмотрено постановлением КМУ «О повышении оплаты труда педагогических работников» от 11 января 2018 года. Этим документом регламентируется рост оклада для учителей школ, а также учреждений высшего и профессионального образования, преподающих предметы в соответствии с Государственными стандартами базового и полного общего среднего образования.

Постановлением также предусматривается, что по итогам выполнения Государственного бюджета Украины за первое полугодие 2018 года будет рассмотрен вопрос о повышении с 1 сентября 2018 года должностных окладов (ставок заработной платы) других категорий педагогических и научно-педагогических работников на 10%.

Отмечается также, что увеличение должностного оклада учителя влечет за собой пропорциональный рост большинства надбавок, на которые рассчитывают учителя: за проверку тетрадей, классное руководство и т.п.

Также на заседании правительства 11 января было принято постановление о росте предельного размера надбавки за престижность труда. Благодаря этому документу минимальный порог надбавки с 1% вырастет до 5%, а максимальный — с 20% до 30%.

При этом для учителей начальной школы, обучающих детей согласно реформе Новой украинской школы, а также для учителей украинского языка в школе с языком обучения национальных меньшинств минимальная надбавка за престижность составит 20%.

Таким образом, в среднем заработная плата учителя средней школы с 1 января 2018 года вырастет на 25%.