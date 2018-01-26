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В АМКУ обсудили проект Методики определения рынка

Вчера, 25 января, в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) состоялось публичное общественное обсуждение проекта Методики определения рынка, одобренного АМКУ 29 декабря 2017 года. В Комитете сразу уточнили: слово «методика» используется скорее потому, что в украинской правовой практике слово «guidelines» не используется. То есть этот документ скорее guidelines – руководящие принципы определения рынка.

По словам председателя АМКУ Юрия Терентьева, к подготовке проекта привлекались эксперты Проекта ЕС Twinning. Директор юридического департамента АМКУ Даниил Федорчук отметил, что это один из важнейших инструментов конкурентных ведомств. АМКУ сохраняет серьезный уровень дискреции, что, в принципе, отвечает мировой практике. Юрий Терентьев добавил, что Методика представляет алгоритм, ход мыслей Комитета при определении границ рынка. В тоже время, этот документ станет серьезным подспорьем субъектам хозяйствования для контраргументов АМКУ, если посчитают, что границы рынка определены неверно.

Даниил Федорчук подчеркнул, что цель Методики в определении порядка определения рынка для установления состояния конкуренции и уровня рыночной власти субъектов хозяйствования. Указывается, что определение товарных границ рынка осуществляется путем оценки заменяемости товара со стороны спроса и со стороны предложения. Отдельным разделом определяются характеристики и функциональное назначение рынка. В частности, указывается, что незначительные отличия в товарных характеристиках не являются достаточными для того, чтобы исключить заменяемость спроса, поскольку это в значительной степени зависит от восприятия таких характеристики покупателями. Кроме того, проект Методики содержит разделы касательно цены товара, дифференцированных товаров, определения географических и временных границ рынка, методы анализа заменяемости товаров для определения товарных и географических границ рынка. Что касается последнего, то вводиться тест гипотетического монополиста, при помощи которого устанавливается наименьшая группа товаров (и территория), относительно которой гипотетический монополист может устанавливать и поддерживать небольшое, но существенное и стабильное повышение цен. «Тест гипотетического монополиста – это не тест в химической лаборатории,– обратил внимание г-н Терентьев,– во многом это ход мысли – каким образом потребители отреагируют на ценовые скачки».

В свою очередь председатель Конкурентного Совета Республики Литвы Шарунас Кезераускас отметил, что проект Методики подготовлен на основе документа, который использует Европейская комиссия. Это не какие-то постулаты «высеченные на камне», это гибкий документ. Он подчеркнул, что задача теста гипотетического монополиста в том, чтобы определить «кто кому конкурент». Г-н Тереньтев добавил, что во многих европейских странах есть подобные документы и написаны они из одного источника.

Участники обсуждения также озвучивали свои замечания к проекту Методики. К примеру, было обращено внимание на то, что расчету рыночных долей и уровней концентрации рынка посвящено всего несколько пунктов Методики, хотя они заслуживают отдельной методики. Г-н Терентьев парировал тем, то логика обсуждаемой сегодня Методики в определении рыка. Это первоочередное задание, а расчет рыночных долей и уровней концентрации — производное. Также обращалось внимание на то, что проект содержит более 20 оценочных суждений, мол «границы рынка вы определяете Методикой, а границы самой Методики – нет». На что представители Комитета ответили, что по-другому ни в одной стране еще не придумали.

«Нам это не нравится» – это не предложение, – отметил г-н Терентьев.– Мы ожидаем конструктивных предложений. Насколько детальными и качественными будут ваши предложения, настолько детальным и качественным будет наш документ. Нам интересно услышать ваши предложения, ведь в конечном итоге нам с вами по ней работать». Юрий Терентьев попросил всех заинтересованных лиц направлять свои конструктивные предложения к утру понедельника – 29 января.