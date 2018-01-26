Сегодня 26 января 2018 года, 20:15

Внедрение плана BEPS приведет к снятию валютных ограничений — Ольга Решетник, преподаватель Legal High School

На каком этапе внедрения плана BEPS находится Украина и что нас ждет в ближайшие два года? Этим вопросам было посвящено выступление аудитора, советника Ario Law Firm Ольги Решетник.

Г-жа Решетник рассказала об истории создания офшоров. Прообразом использования офшоров бизнесом можно считать схемы Аль Капоне, применяемые в 30-х годах в операциях с Кубой. Среди известных офшорных сетей были названы европейские офшоры (Лихтенштейн, Андорра, Монако), осколки Британской империи (БВО, о.Мэн) и штаты США (Невада, Делавэр и другие). Как отметила преподаватель Школы корпоративного права и М&А, Соединенные Штаты исторически были одними из первых офшорных юрисдикций, но первыми начали с ними бороться.

План BEPS включает 15 шагов, из которых Украина обязуется выполнить четыре.

Современным «оружием массового поражения» против офшоров г-жа Решетник назвала такие инструменты:

1) обмен налоговой информацией по стандарту CRS (формирование общей базы для всех стран-участниц);

2) международный обмен относительно информации о бенефициарных собственниках компаний и трастов (формируется согласно директиве ЕС против отмывания средств 2015/849),

3) правила контролируемых иностранных компаний (КИК) —выявление прибылей, выведенных в низконалоговые страны;

4) правила трансфертного ценообразования (имплементированы Украиной).

Украина не присоединилась к Модельной конвенции ОЭСР 1977 года относительно двойного налогообложения, однако готовила свои двусторонние конвенции с учетом данного документа. Также Украина пока не присоединилась к такому многостороннему инструменту, как Конвенция MLI. Ольга Решетник подчеркнула, что без обмена информацией по стандарту CRS не имеют смысла другие шаги из плана BEPS. Но для этого, как известно, нужно улучшать IT-инфраструктуру налоговых органов.

«Нельзя сказать, что мы не боремся с офшорами. Так, в Налоговом кодексе есть правила «тонкой капитализации», ограничение выплат роялти нерезидентам, ограничение расходов по операциям с контрагентами из низконалоговых юрисдикций и действуют правила ТЦО. Также существует агрессивное валютное регулирование», — описала состояние дел в нашей стране Ольга Решетник. По ее словам, иностранных инвесторов в первую очередь волнуют валютные ограничения. По итогам 2017 года из Украины было выведено 1,8 млрд долларов США дивидендов, тогда как инвестировано лишь 1,2 млрд долларов США. НБУ пообещал снять валютный контроль, если он будет заменен налоговым. Таким образом, имплементация плана BEPS приведет к валютной либерализации.

Также Ольга Решетник предложила слушателям проанализировать зарегистрированный в парламенте законопроект о КИК. Были предоставлены следующие рекомендации бизнесу на случай принятия закона. Во-первых, нужно изменить структуру собственности компаний таким образом, чтобы украинский резидент не считался контролирующим лицом. То есть его доля в КИК не может превышать 50%. Во-вторых, следует включить в работу компанию (в качестве «промежуточной»), зарегистрированную в государстве, с которым Украина заключила договор об избежании двойного налогообложения. «Это автоматически снимает вопрос КИК», — уточняет преподаватель. В-третьих, целесообразно реструктурировать схему ведения бизнеса таким образом, чтобы не достигался предусмотренный законодательством «порог существенности» для налогообложения КИК.

Специалисты считают, что деофшоризация имеет свои негативные последствия. Ольга Решетник предложила аудитории определиться с позицией в этом вопросе и представить свои аргументы. Одни слушатели высказали мнение, что если бы отсутствовала возможность структурирования бизнеса за границей, уровень IT-бизнеса был бы другим. Иностранные юрисдикции позволяют защитить активы. К тому же многие богатые страны соревнуются между собой в борьбе за богатых резидентов, а это возможно только при низком налогообложении. А другие участники дискуссии уверены, что это наносит большой вред государству и населению. Противостоять такому явлению можно только тогда, когда все страны одновременно откажутся от конкуренции с помощью низких ставок. В свою очередь лектор признала, что среди недостатков игнорирования плана BEPS — возможные проблемы с обслуживанием в мировых банках.