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Юристы Aequo приняли участие в подготовке доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018»

26 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Партнеры Aequo Анна Бабич и Юлия Кирпа, советник Павел Белоусов, старший юрист Евгений Левицкий и юрист Юлия Волкова приняли участие в подготовке доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса 2018: реформирование для создания рабочих мест». Публикация исследования сопровождалась обширным освещением в СМИ. Согласно рейтингу Всемирного банка «Ведение бизнеса», Украина снова укрепила свои позиции и поднялась на 76-е место с 80-го в 2017 г. и с 83-го в 2016 г.

«Ведение бизнеса 2018: реформирование для создания рабочих мест», ведущее издание группы Всемирного банка, является 15-м выпуском в серии ежегодного издания Группы Всемирного банка, которое проводит оценку норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а также норм, ограничивающих ее. Исследование «Ведение бизнеса» использует количественные показатели, которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности и защиты прав собственности, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран по мере их изменения с течением времени.

В рамках исследования осуществляется сбор и анализ массива количественных данных для сопоставления условий государственного регулирования предпринимательской деятельности в различных странах в динамике. Тем самым проект «Ведение бизнеса» побуждает страны к более эффективному регулированию, обеспечивает измеримые ориентиры для проведения реформ и служит ресурсом для ученых, журналистов, исследователей из частного сектора и других лиц, интересующихся деловым климатом в каждой стране.

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