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Нацагентство по возвращению активов за один день приняло в управление 11 элитных квартир и 15 машиномест

26 января 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

25 января Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, на основании соответствующих постановлений следственного судьи приняло в управление очередные объекты недвижимости и передало их в управление управляющему. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«Это арестованные в уголовном производстве 11 квартир и 15 машиномест в жилом комплексе премиум-класса в Киеве. С частью пользователей квартир уже заключены новые договоры аренды. Соответственно, уже в феврале средства за пользование жильем будут перечислены в Государственный бюджет Украины. При этом, так же как и при принятии в управление активов 23 января, в ходе принятия в управление этого пакета недвижимости работникам Национального агентства осуществлялись препятствия со стороны третьих лиц, которые представились представителями собственников указанных активов, однако доказательств своих полномочий они не предоставили», — говорится в сообщении.

Нацагентство выражает благодарность органам прокуратуры и Национальной полиции, благодаря слаженной сотрудничества которых агентство смогло выполнить соответствующие постановления следственного судьи, а также была обеспечена охрана общественного порядка.

Ведомство подчеркивает, что невыполнение законных требований должностных лиц Нацагентства является административным правонарушением в соответствии со статьей 188-48 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Более того, умышленное неисполнение приговора, решения, определения, постановления суда, вступивших в законную силу, или препятствование их исполнению являются преступлением согласно статье 382 Уголовного кодекса Украины.

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