Сегодня 26 января 2018 года, 20:16

Налоговое планирование при BEPS: как строить дом в условиях изменяющегося ландшафта — Светлана Мусиенко, лектор Legal High School

С лекцией, посвященной международному налоговому структурированию в эпоху BEPS, в рамках Legal High School выступила советник, экс-партнер, экс-руководитель налоговой практики DLA Piper Украина, член борда IFA Светлана Мусиенко. «В частности, мы будем говорить о таких вопросах, «морально» ли налоговое планирование», — очертила тематику преподаватель Школы корпоративного права и М&А.

Во вступительном слове она обратила внимание на эволюцию отношений в налоговом консалтинге: 20 лет назад Украина представлялась иностранцам гаванью, где отсутствуют правила. Раньше «можно было все», но сейчас это время прошло. Далее она рассказала, как именно Украина подстраивается под актуальные международные требования. BEPS (Base Erosion Profit Shifting) — стратегия, эксплуатирующая слабые стороны налоговой системы с целью переноса прибыли в низконалоговые юрисдикции. «Конечный результат — налог на прибыль минимизируется или вовсе отсутствует», — подчеркнула г-жа Мусиенко.

Коснувшись исторической ретроспективы, Светлана Мусиенко отметила, что современная налоговая система начала формироваться в послевоенные годы. Изначально задача состояла в избежании двойного налогообложения как явления, которое вредит международной торговле и конкуренции. Но вскоре соответствующие конвенции превратились в «нечто иное». Международный бизнес изучал недостатки различных налоговых систем и нанимал лучших консультантов. Минимизация налогов не нарушала никаких законов. Деятельность транснациональных корпораций (ТНК) была хорошо скоординирована, а реакция правительств оказывалась слишком медленной из-за бюрократизированности. Сегодня вопрос избежания уплаты налогов является социально чувствительным: к примеру, в Великобритании с 2013 года крупнейшие мировые компании были подвергнуты критике (naming & shaming). Речь идет о Starbucks, Amazon, Google. Вопрос морали был поддержан политиками Британии, а вскоре и всего мира, и стал нормами международного права. Возник проект, противодействующий BEPS и ставящий целью ликвидировать наиболее очевидные несоответствия и пробелы. «Идеологи проекта говорили, что когда ТНК не платят налоги, то страдают люди и бюджеты. Это искажает конкуренцию и перераспределение ресурсов, а также снижает уровень налоговой морали. Рядовой плательщик может сказать: а почему я должен платить? Происходит деградация налоговой морали, что для общества не очень хорошо» — так описала вред агрессивного налогового планирования г-жа Мусиенко.

Противники налоговой оптимизации провели исследования поведения корпораций, сумев привлечь специалистов из частного сектора. Среди типичных BEPS-схем называлась leveraged acquisition. Один из ее методов знаком многим специалистам — это debt push down (перевод долга). Также используется tax grouping — объединение финансовых результатов компаний. В одной стране выплата может считаться капиталом, а в другой — дивидендами (из-за особенностей законодательства) — благодаря подобным «гибридным инструментам» налог не уплачивается.

Другой BEPS-схемой выступает «электронная торговля», связанная с эксплуатацией особых режимов интеллектуальной собственности. База налогообложения существенно снижается в связи с выплатой роялти связанной компании в другой юрисдикции, поэтому компании показывают налоговым инспекторам фиктивные убытки.

Проект BEPS включает три основные группы мер: coherence (анализ налогового законодательства самими странами или другими государствами на предмет соответствия лучшим стандартам), substance (поощрение компаний, владеющих реальными активами, а не имитирующих экономическую деятельность) и transparency (прозрачность).

«Работать по налоговому планированию в условиях BEPS — это как строить дом в условиях изменяющегося ландшафта», — описала специфику деятельности современных налоговых консультантов Светлана Мусиенко.

В связи с будущими изменениями многим странам предстоит проанализировать свои преференциальные IP-режимы. Ожидается, что льготы будут предоставляться только при наличии реальной R&D-деятельности. «Эпоха IP-боксов, которыми можно манипулировать, как хочешь, уже ушла», — уточнила г-жа Мусиенко. Раньше было достаточно «поместить на Кипр торговую марку», отметила преподаватель Школы.

За рубежом очень хорошо работают anti-abuse rules — правила, которые не позволят злоупотреблять конвенциями об избежании двойного налогообложения (непредоставление преференций, когда единственной целью операции является минимизация налогов). При этом Светлана Мусиенко констатировала, что буквально вчера Украина не смогла присоединиться к международному соглашению MLI, которое позволило бы ввести в действие вышеупомянутые правила.

Очередным вызовом для европейских стран стало осуществление контроля за электронной коммерцией.

Также Светлана Мусиенко подчеркнула, что уже 98 стран присоединились к автоматическому обмену налоговой информацией (CRS). Все классические офшорные юрисдикции, такие как Бермуды, Кайманы и Гернси, ратифицировали соответствующую конвенцию. Украина обязуется присоединиться к CRS лишь с 2020 года, поскольку пока отсутствует необходимая инфраструктура: налоговые органы будут обязаны не только получать информацию о гражданах за рубежом, но и собирать и направлять информацию. Во всяком случае на банковскую тайну преподаватель Школы корпоративного права и М&А предлагает особо не рассчитывать.

За рамками BEPS останутся пока только экзотические азиатские страны, куда, возможно, «не так приятно путешествовать» по сравнению с существующими европейскими юрисдикциями.