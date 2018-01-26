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В СБУ появился центр обеспечения кибербезопасности

26 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

В Киеве открылся центр обеспечения кибернетической безопасности СБУ. Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак.

Центр создали на базе департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Задача нового подразделения заключается в предотвращении хакерского вмешательства в работу инфраструктурных объектов и государственных служб. В рамках центра действует лаборатория компьютерной криминалистики и реагирования на киберинциденты.

В.Грицак отметил, что за прошедший год специалисты сумели отразить более 50 кибератак. Также он сообщил, что сотрудникам СБУ удалось зафиксировать, что за организацией крупнейших кибератак стоят хакеры из России.

Напомним, что заразивший Украину в июне 2017 года вирус NotPetya был признан ЦРУ делом рук российской разведки.

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