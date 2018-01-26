Сегодня 26 января 2018 года, 20:16

«Сердитая кошка» получила 700 тыс. долл. США за нарушение авторских прав

Кошка, прославившаяся в интернете благодаря своему знаменитому мрачному виду, получила 710 000 долларов США по делу о защите авторских прав в федеральном суде штата Калифорния.

Компания Grumpy Cat Limited подала в суд на владельцев американской кофейной компании Grenade за нарушение договора об использовании изображения Grumpy Cat. Компания имела право использовать образ мрачной кошки для продажи своего напитка Grumppuccino, но рядом с ним продавала и другие продукты Grumpy.

Кошка, настоящее имя которой Соус Тардар (Tardar Sauce), стала безумно популярной 2012 году после того, как ее фотографии появились в интернете. Фото кошки, которое впервые опубликовал на сайте Reddit брат владелицы, быстро превратилось в интернет-мем с забавными текстовыми подписями.

В 2013 году компания Grenade Beverage, принадлежащая отцу и сыну Нику и Полю Сэндфорд, заключила соглашение на сумму 150 000 долларов США по продаже охлажденных кофейных напитков с изображением Грампи Кэт на упаковке. Но в 2015 году Grumpy Cat Limited подала на производителя в суд за нарушение условий контракта. В иске говорилось, что Grenade Beverage, продавая жареный кофе и футболки Grumppucino, грубо нарушила авторские права и товарные знаки компании, управляющей правами кошки.

Владельцы кофейной сети в ответ заявили, что кошка и ее владельцы не выполняли договор со своей стороны, так как не упоминали их бренд в социальных сетях и на телевидении. Представителей интересов кошки также обвиняли в том, что при заключении контракта было дано обещание, что кошка примет участие в фильме, где также снимутся голливудские актеры Уилл Феррелл и Джек Блэк, но этого не произошло.

Однако суд встал на сторону кошки и ее владельцев, приказав выплатить 710 000 долларов США за убытки, причиненные из-за нарушения авторских прав и товарных знаков, а также один доллар за вред, причиненный нарушением договора.

Courthouse News сообщает, что самая знаменитая кошка на непродолжительное время появилась на судебном заседании, но не присутствовала при вынесении решения.

Говорят, что уникальное выражение лица Грампи Кэт обусловлено кошачьей карликовостью и неправильным прикусом, из-за которого ее нижняя челюсть выдвинута вперед.

Благодаря этим врожденным генетическим особенностям шестилетняя кошка уже имеет собственную компанию, которая дает право на использование ее уникального вида для производства самых разнообразных товаров: от календарей и мягких игрушек до одежды.

Животное большую часть своей жизни путешествует по миру, снимается в телешоу, а в 2014 году кошка даже снялась в главной роли в голливудском рождественском фильме.