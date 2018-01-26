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Сегодня 26 января 2018 года, 20:15

Представители НААУ и Минюста обсудили вопросы реформирования института адвокатуры

В четверг, 25 января, состоялась встреча председателя НААУ Лидии Изовитовой с министром юстиции Павлом Петренко. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Темой встречи стали вопросы реализации исключительного права адвокатов на представительство в судах на очередном этапе внедрения конституционных изменений, другие вопросы реформирования института адвокатуры, в том числе изменения в профильном законодательстве.

Во время встречи была достигнута договоренность об участии НААУ как соучредителя Международной ассоциации адвокатов стран Нового шелкового пути.

Со стороны НААУ во встрече приняли участие также заместитель председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий, председатель Комитета по международным связям Иван Гречковский и руководитель Секретариата НААУ Вадим Красник.

«Состоялся конструктивный профессиональный диалог, в ходе которого мы договорились активизировать сотрудничество по целому перечню приоритетов для решения наиболее актуальных вопросов для всего адвокатского сообщества», — прокомментировала итоги встречи Лидия Изовитова.