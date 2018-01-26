Сегодня 26 января 2018 года, 20:15

МВД планирует создать собственную вертолетную службу

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко рассказал о планах создания вертолетной службы для спасателей ГСЧС, полиции и Нацгвардии. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«В этом году в планах МВД амбициозный проект: совместное с французами из Airbus-Eurocopter создание собственной современной вертолетной службы для спасателей ГСЧС, полиции и военных Нацгвардии», — написал А.Шевченко.

«Быстро спасать человеческие жизни, ловить преступников и воевать с врагом — все это с воздуха на современных французских машинах. Да, это риск. Но полностью оправданный. Вертолеты — это будущее, пилоты летают все больше, и появление винтокрылых машин над городами — уже не такое чудо, как раньше. До войны за Независимость. Так что будем летать», — добавил спикер МВД.