МВД планирует создать собственную вертолетную службу

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко рассказал о планах создания вертолетной службы для спасателей ГСЧС, полиции и Нацгвардии. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«В этом году в планах МВД амбициозный проект: совместное с французами из Airbus-Eurocopter создание собственной современной вертолетной службы для спасателей ГСЧС, полиции и военных Нацгвардии», — написал А.Шевченко.
«Быстро спасать человеческие жизни, ловить преступников и воевать с врагом — все это с воздуха на современных французских машинах. Да, это риск. Но полностью оправданный. Вертолеты — это будущее, пилоты летают все больше, и появление винтокрылых машин над городами — уже не такое чудо, как раньше. До войны за Независимость. Так что будем летать», — добавил спикер МВД.
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