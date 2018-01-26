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Создание Антикоррупционного суда — критический вопрос для сотрудничества с Украиной — Всемирный банк

26 января 2018 года Источник:LB.ua

Создание Антикоррупционного суда является критическим вопросом для сотрудничества Всемирного банка с Украиной. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Она подчеркнула, что Антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовили уже более 90 дел, которые поданы в суд, но решений по ним до сих пор нет. Поэтому нужен Антикоррупционный суд.

При этом Всемирный банк настаивает, что три положения в президентском законопроекте должны быть изменены, поскольку они откладывают создание Антикоррупционного суда.

В частности, отметила Кахконен, в президентском законопроекте не определено количество судей. Но при этом документ говорит, что нельзя создавать суд до того, как все судьи будут избраны.

«Здесь нет последовательности. Нужно определить количество судей и нет причины ожидать, когда все судьи будут избраны и назначены», — сказала директор Всемирного банка.

Напомним: ранее Всемирный банк пригрозил лишить Украину 800 млн долл. США из-за законопроекта об Антикоррупционном суде.

Cоздание Антикоррупционного суда — одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре Верховный Совет разблокировал внесение президентского законопроекта о создании Антикоррупционного суда. Вскоре документ был внесен в парламент.

Тем не менее, 18 января парламент отказался включить законопроект в повестку дня. Представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект претерпит изменения — в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ), и, по оптимистическим прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.

В МВФ заявили, что ожидают коррекции законопроекта во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе. В Фонде отметили, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

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