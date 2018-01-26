Бумажные больничные хотят заменить электронными

Бумажные больничные листы хотят заменить электронными на протяжении года. По словам экспертов, это должно минимизировать коррупционные схемы.
Чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные в специальную программу. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный, рассказывает заместитель главы исполнительной дирекции Фонда социального страхования Владимир Забела.
Для оформления больничного листа понадобится идентификационный номер налогоплательщика. Его доктор внесет в базу, к имени пациента привяжется место работы и должность. Болезнь тоже невозможно будет придумать. В системе будут доступны только зарегистрированные недуги. Далее доктор ставит свою электронную подпись, и больничный лист направляется в Фонд соцстрахования.
Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник находится на больничном. Но у него будет ограничен доступ к больничному — он не сможет видеть данные о болезни сотрудника.
При этом эксперты указывают на некоторые недостатки такой системы. В частности, у врачей не будет времени вносить данные в программы.
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