НБУ инициирует переговоры с МВФ о новом кредите

Национальный банк Украины планирует на совещании с Министерством финансов инициировать подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания монетарного комитета заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий./
«Мы не начинали еще переговоры с МВФ (относительно новой программы сотрудничества — ред.), но уже думаем, когда это возможно. На совещании с Минфином мы будем инициировать такие переговоры с Международным валютным фондом», — сказал он.
Я.Смолий отметил, что программа сотрудничества с МВФ необходима Украине, исходя из того, что пиковые выплаты по обслуживанию внешнего долга приходятся на 2019 — 2020 годы, а действующая программа заканчивается в первом квартале 2019 года.
Как сообщалось, во время встречи с Президентом Петром Порошенко в Давосе директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Киев ускорить темп реформ ради экономического роста и повышения уровня жизни.
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