Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 26 января 2018 года, 20:16

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

КМУ повысил денежную компенсацию на санаторно-курортное лечение чернобыльцев на 25%

26 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Кабинет Министров Украины повысил денежную компенсацию на санаторно-курортное лечение для пострадавших от аварии на ЧАЭС на 25% в 2018 году.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в четверг.

«На 25% увеличиваем сумму компенсации, которая предоставляется во время заключения договора органами специальной защиты с учреждением, осуществляющем санаторно-курортное лечение чернобыльцев. Если в 2017 году это было 5,250 тыс. грн, то сейчас сумма увеличивается до 6,822 тыс.грн», — сказал министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания Кабинета Министров в четверг.

Он также уточнил, что для чернобыльцев первой категории эта сумма возрастет с 17,3 тыс. грн до 20,6 тыс. грн.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 4 (1048) от 23/01/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 4 (1048)
Государство и юристы

В мгновение ОКУ

Отрасли практики

Принять яхту

Тема номера:

Шаг и пат

Архив голосованийVox Populi

Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
Пресс-релизы

Бухгалтерский семинар «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» - Киев, 26 января

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом