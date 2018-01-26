КМУ повысил денежную компенсацию на санаторно-курортное лечение чернобыльцев на 25%

Кабинет Министров Украины повысил денежную компенсацию на санаторно-курортное лечение для пострадавших от аварии на ЧАЭС на 25% в 2018 году.
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в четверг.
«На 25% увеличиваем сумму компенсации, которая предоставляется во время заключения договора органами специальной защиты с учреждением, осуществляющем санаторно-курортное лечение чернобыльцев. Если в 2017 году это было 5,250 тыс. грн, то сейчас сумма увеличивается до 6,822 тыс.грн», — сказал министр социальной политики Андрей Рева в ходе заседания Кабинета Министров в четверг.
Он также уточнил, что для чернобыльцев первой категории эта сумма возрастет с 17,3 тыс. грн до 20,6 тыс. грн.
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