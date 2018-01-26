Сегодня 26 января 2018 года, 20:15

Эстония за год собрала более 300 заявок на стартап-визы

За первый год существования эстонской стартап-визы, инициированной Министерством внутренних дел страны вместе с организацией Startup Estonia в начале 2017 года, было получено 325 заявок от жителей 47 стран. Больше всего желающих переехать в Эстонию стартаперов оказалось в Индии, России, Украине, Пакистане и Турции.

Чтобы претендовать на получение визы, основатель стартапа должен заполнить заявку с подробным описанием своего бизнеса и команды, которые затем оцениваются специальным стартап-комитетом, состоящим из глав эстонских компаний. Следует отметить, что более половины заявок были отклонены: из 325 заявителей визы получили только 140. Кандидаты из некоторых стран, таких как Беларусь, Украина и Россия, получают визы в большем количестве случаев, чем другие.

«Стартап-виза является прекрасным примером совместной работы государственного и частного сектора, — говорит Рагнар Сасс, член стартап-комитета. — Это открывает эстонское стартап-сообщество для глобальной аудитории. У Эстонии есть уникальная возможность стать точкой входа на европейский и мировой рынок для многих стартапов». По словам Шона Динеша, основателя стартапа из Малайзии, получение визы прошло легко. «Эстония была не единственной страной, куда мы подавали заявки, — говорит он. — Мы получили положительный ответ и от других стран ЕС, но для этого нужно было ждать несколько месяцев. В Эстонии это заняло менее десяти дней».

В привлечении талантов эстонская виза конкурирует с аналогичными визовыми программами в гораздо более крупных странах, таких как Канада, Нидерланды и Италия. По данным издания, в первый год на эстонскую стартап-визу было подано такое же количество заявок, как в визовых программах других стран подается за несколько лет.