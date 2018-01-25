Сегодня 25 января 2018 года, 20:08

Суды выходят за рамки формального понимания бенефициарного собственника — Лариса Антощук, руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law

Лариса Антощук, менеджер, руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law, прочитала для слушателей Школы судебной практики Legal High School лекцию о выплате дивидендов в ракурсе инвестиционных споров. Рассказывая о концепции бенефициарного собственника, которая закреплена в Налоговом кодексе Украины с 2011 года, лектор напомнила, что бенефициарным собственником доходов считается лицо, имеющее право на получение таких доходов, при этом бенефициарным собственником не может быть юридическое или физическое лицо, которое является агентом, номинальным держателем или только посредником в получении дохода. Чтобы воспользоваться налоговой льготой, необходимо предоставить справку о резидентности. Стандартная ставка применяется в следующих случаях: если главной целью операции является применение сниженной ставки налога, если экономическая сущность отношений не соответствует условиям формально заключенных соглашений или когда нерезидент осуществляет только посреднические функции.

Подходы судов к применению конвенций об избежании двойного налогообложения различаются, отметила г-жа Антощук. Чаще всего используется формальный подход, при котором суды учитывают, предоставил ли нерезидент справку о резидентности, является ли он именно бенефициарным собственником, а не посредником или агентом (дела №2а/0470/15215/11, №2а-6786/12/0170/2, №807/4040/13-а). Вместе с тем существует и экономический подход: суды признают, что понятие бенефициарного собственника не должно толковаться в узком, техническом смысле, его значение следует определять, исходя из целей и задач конвенции (есть ли цель уклонения от налогообложения и т.п.), кроме того, бенефициарный собственник должен не просто получать доход, а определять его дальнейшую экономическую судьбу (дела №804/4659/15, №806/1417/15, №806/1213/15, №805/3250/13-а, №805/7337/13-а). Нюансы выплаты дивидендов нерезидентам Лариса Антощук осветила на примере дела №806/1213/15, в котором суд уже вышел за рамки формального толкования бенефициарного собственника, но еще не полностью применил экономический подход.

Также лектор проанализировала дело №А40-34089/17 (РФ) о переквалификации роялти в дивиденды. В данном деле плательщик стоял на позиции, что отчуждение торговой марки имело экономическую суть, а налоговый орган утверждал, что экономических оснований для данной операции не было, а платежи на право пользования ТМ, перечисленные предпринимателю, являются скрытыми дивидендами. В судебном решении указано, что подтверждением необоснованной налоговой выгоды являются такие факты: взаимозависимость всех участников договоров, заключение договоров об отчуждении прав на пользование ТМ только с предпринимателем, отсутствие экономической цели и делового смысла при отчуждении товарных знаков и занижение стоимости ТМ.

Лариса Антощук также разъяснила, почему, по ее мнению, обжалование налогового уведомления-решения является спором неимущественного характера. Лектор убеждена, что несогласованная сумма налогового обязательства не влияет на изменение имущественного положения налогоплательщика, но апелляционные административные суды считают иначе, поэтому бизнес и дальше продолжает платить судебный сбор.