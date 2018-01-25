Суд рассмотрит апелляцию на решение райсуда по делу экс-ректора Мельника

Апелляционный суд Киевской области назначил на 13 февраля рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Киевской области на решение по делу экс-ректора Национального университета Государственной налоговой службы Украины Петра Мельника, который был обвинен в растрате имущества вуза. Соответствующая информация размещена на сайте суда.
П.Мельник обвинялся в незаконном отчуждении имущества, находящегося в оперативном управлении Национальной академии ГПС Украины и расположенного в Киевской, Хмельницкой областях, а также в г.Симферополе. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 33 млн грн.
Напомним: 11 декабря 2017 года Бородянский районный суд Киевской области признал невиновным экс-ректора Национальной академии ГПС Украины Петра Мельника, который обвинялся в растрате недвижимого имущества, принадлежавшего этому вузу.
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