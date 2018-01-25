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Админсуд отклонил иск антикоррупционеров, оставив декларации сотрудников СБУ под секретом

25 января 2018 года Источник:«Украинская правда»*

Киевский апелляционный административный суд в четверг отклонил иск Центра противодействия коррупции, в котором тот требовал рассекретить декларации сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил председатель ЦПК Виталий Шабунин.

«Суд отказал нам в удовлетворении жалобы и оставил декларации сбушников засекреченными. В принципе, ожидаемое решение. Просто так этот беспредел не оставим. Будем идти в Верховный Суд», — пишет он.

По данным антикоррупционного центра, дело рассматривала коллегия судей в составе Кузьменко В.В., Василенко Я.М. и Степанюка А.Г.

В ЦПК рассказали, что на заседание впервые суд обязал явиться заместителя председателя СБУ по вопросам тайн Вадима Пояркова, который и принимал решение о засекречивании деклараций всех работников СБУ.

Как известно, в начале марта 2017 года общественная организация «Центр противодействия коррупции» обратилась в суд с иском против Службы безопасности Украины, обвинив спецслужбу в засекречивании деклараций сотрудников.

ЦПК считает, что признание руководством СБУ информации из деклараций государственной тайной и подача деклараций не в НАПК, а в собственную закрытую систему неизвестного происхождения, доступ к которой имеют только в Службе, является незаконным.

Антикоррупционеры хотят, чтобы суд заставил СБУ рассекретить данные из деклараций, в частности, об изменении имущественного состояния руководства и следователей, и признал незаконным создание Службой собственной системы обработки и хранения деклараций.

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