Админсуд отклонил иск антикоррупционеров, оставив декларации сотрудников СБУ под секретом

Киевский апелляционный административный суд в четверг отклонил иск Центра противодействия коррупции, в котором тот требовал рассекретить декларации сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом сообщил председатель ЦПК Виталий Шабунин.
«Суд отказал нам в удовлетворении жалобы и оставил декларации сбушников засекреченными. В принципе, ожидаемое решение. Просто так этот беспредел не оставим. Будем идти в Верховный Суд», — пишет он.
По данным антикоррупционного центра, дело рассматривала коллегия судей в составе Кузьменко В.В., Василенко Я.М. и Степанюка А.Г.
В ЦПК рассказали, что на заседание впервые суд обязал явиться заместителя председателя СБУ по вопросам тайн Вадима Пояркова, который и принимал решение о засекречивании деклараций всех работников СБУ.
Как известно, в начале марта 2017 года общественная организация «Центр противодействия коррупции» обратилась в суд с иском против Службы безопасности Украины, обвинив спецслужбу в засекречивании деклараций сотрудников.
ЦПК считает, что признание руководством СБУ информации из деклараций государственной тайной и подача деклараций не в НАПК, а в собственную закрытую систему неизвестного происхождения, доступ к которой имеют только в Службе, является незаконным.
Антикоррупционеры хотят, чтобы суд заставил СБУ рассекретить данные из деклараций, в частности, об изменении имущественного состояния руководства и следователей, и признал незаконным создание Службой собственной системы обработки и хранения деклараций.
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