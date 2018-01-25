Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 31 января

Оболонский районный суд г.Киева продолжит 31 января рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сегодня по завершении судебного заседания сообщил председательствующий судебной коллегии Оболонского районного суда столицы судья Владислав Девятко.
«По делу объявляется перерыв до 10:00 31 января. Следующая дата — это 10 часов 1 февраля», — сказал судья.
Ожидается, что суд продолжит допрос свидетелей со стороны обвинения.
Сохранить:
Контакты:
Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Бухгалтерский семинар «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» - Киев, 26 января
«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: