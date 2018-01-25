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Сегодня 25 января 2018 года, 20:07

Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене Януковича 31 января

Оболонский районный суд г.Киева продолжит 31 января рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сегодня по завершении судебного заседания сообщил председательствующий судебной коллегии Оболонского районного суда столицы судья Владислав Девятко.

«По делу объявляется перерыв до 10:00 31 января. Следующая дата — это 10 часов 1 февраля», — сказал судья.

Ожидается, что суд продолжит допрос свидетелей со стороны обвинения.