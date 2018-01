Сегодня 25 января 2018 года, 20:07

Практические аспекты налоговых и таможенных споров разъяснил Александр Марков, советник ЮФ Redcliffe Partners

Нюансы судебных споров, связанных с налогами и таможенными платежами, в контексте нового процессуального законодательства осветил для слушателей Школы судебной практики Legal High School Александр Марков, советник, руководитель практики налогообложения и налоговых споров ЮФ Redcliffe Partners. Лектор сосредоточился на рассмотрении дел в национальных судах как самом оптимальном инструменте защиты, а также дал советы относительно обращения в инвестиционный арбитраж.

Подробнее г-н Марков остановился на нюансах доказывания совершения бестоварных операций, отметив, что проблемными вопросами являются отсутствие унифицированного подхода к преюдициальности; «презумпция недостоверности» первичных документов; допустимость в качестве доказательств материалов досудебного расследования; исследование недопустимых доказательств; недостаточно активная роль суда или участников дела; пределы достаточности доказательств и т.д. Доводы об отсутствии у поставщиков задекларированных основных средств, материально-технической базы, персонала сами по себе не являются доказательством совершения бестоварности хозяйственных операций с участием этих поставщиков, отметил лектор.

Ключевыми новеллами новой редакции Кодекса административного судопроизводства Украины г-н Марков назвал упрощенное исковое производство по несложным делам, судебную медиацию с участием профессионального судьи, новые средства доказывания и источники доказательств. В частности, теперь, согласно КАС Украины, суд предоставляет мотивированную оценку как собранным по делу доказательствам в целом, так и каждому доказательству (группе однотипных доказательств) в отдельности. Обстоятельства, установленные решением третейского суда или международного коммерческого арбитража, подлежат доказыванию в общем порядке при рассмотрении дела судом. Также КАС Украины урегулированы нюансы представления и истребования доказательств, осмотра доказательств по их местонахождению, осмотра быстропортящихся вещественных доказательств и пр. Суды уже работают по новым правилам, в том числе и новый Верховный Суд. Лектор проанализировал и сравнил определение ВАСУ от 6 декабря 2017 года по делу № К/800/6508/17 и постановление ВС от 16 января 2018 года по делу № 2а-7075/12/2670.

Куда лучше обращаться для защиты — в Европейский суд по правам человека или в инвестиционный арбитраж? Лектор сравнил данные методы, отметив сложности в исполнении решений Евросуда. При обращении в инвестиционный арбитраж не требуется предварительного исчерпания национальных средств правовой защиты в государстве, но стоимость разбирательства в арбитраже весьма высокая. Сегодня насчитывается шесть арбитражных решений против Украины по результатам инвестиционных арбитражей: «Alpha Projektholding v Ukraine», «Inmaris Perestroika v Ukraine», «Joseph C Lemire v Ukraine (II)», «Remington Worldwide Limited v Ukraine», «JSC Tatnafta v Ukraine», «JKX Oil & Gas and others v Ukraine».

В формате case study Александр Марков рассказал о деле «JKX Oil & Gas plc, Poltava Gas B.V. and Poltava Petroleum Company JV v. Ukraine». Результат рассмотрения дела следующий: установлено, что государство вправе при отсутствии четких гарантий инвестору вносить регуляторные изменения, в том числе в налоговое законодательство и элементы налога; признано нарушением ограничение прав инвестора по продаже газа контрагентам по своему усмотрению; установлено, что меры валютного регулирования НБУ ограничивали право инвестора на вывод дивидендов. В другом проанализированном деле — «Gilead Sciences Inc. v Ukraine» — в итоге выиграло государство Украина. «Инвестиционный арбитраж как средство защиты является действенным прежде всего в тех случаях, когда есть о чем договариваться», — резюмировал Александр Марков. Кроме того, по словам лектора, арбитраж имеет смысл, если бизнес готов нести некие репутационные и экономические потери.