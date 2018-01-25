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Более 40 тысяч военных стоят в очередях на жилье

25 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Сегодня очередь среди украинских военнослужащих на получение жилья составляет 46,3 тыс. человек. Об этом во время брифинга заявил временно исполняющий обязанности начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец.

«На сегодня очередь военнослужащих на жилье составляет 46 300 человек... Если говорить о регионах, где есть наибольшие проблемы с обеспечением жилья военных, то это Киев (8 тыс. человек) и Киевская область, Одесская область, Львовская, Херсонская и Николаевская области», — рассказал А.Чергинец.

Кроме того, он добавил, что разрабатывается новая концепция обеспечения жильем украинских военнослужащих.

«Если говорить о подходе к вопросу военнослужащих, нуждающихся в улучшении жилищных условий, то сейчас в министерствах и ведомствах на рассмотрении находится законопроект о социальной защите военнослужащих. Его концепция заключается в том, что военные во время прохождения службы обеспечиваются постоянным жильем только по достижении 20 лет выслуги путем предоставления единовременной денежной помощи. К этому времени военнослужащие срочной службы будут проживать в казармах улучшенного проживания, а для лиц офицерского состава — в идеале получения жилья в зависимости от должности, которое не подлежит приватизации», — резюмировал А.Чергинец.

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