Сегодня 25 января 2018 года, 20:08

Legal High School — партнер Blockchain Fashion Conference!

«Юридическая практика» приглашает на первую Blockchain Fashion Conference, в рамках которой издание выступает медиапартнером, а образовательный проект Legal High School — партнером. Конференция состоится 3 и 4 февраля 2018 года в зале Legal High School (г. Киев, БЦ «Леонардо», 2 этаж, ул. Богдана Хмельницкого, 19-52).

Blockchain Fashion Conference покажет, почему «блокчейн» не равно «биткоин», впервые объединит две, казалось бы, полярные сферы — блокчейн и моду, расскажет о перспективах технологии и о том, как использовать ее на практике в реальном мире. В один из дней в рамках конференции состоится круглый стол, главной темой которого станет законодательная база криптовалют и их легализация в Украине.

На конференции выступят:

• Денис Лавникевич, сооснователь белорусской криптовалюты Taler

• Сергей Лавриненко, сооснователь белорусской криптовалюты Taler

• Джиллиан Годсил, представитель главного технического издания Ирландии Irish Tech News

• Эдди Маллон, основатель Fashion GPS и Launchmetrics

• Давид Адида, представитель крупнейшего трейд-шоу в мире Tranoi

• Казбек Бектурсунов, основатель модного конгломерата LMG Group

• Эрик Кляйн, CEO Fashion TV и сооснователь децентрализованного проекта Nkor

• создатели одной из самых конфиденциальных криптовалют Verge и другие.

Дата проведения: 3–4 февраля 2018 года

Место проведения: БЦ «Леонардо», 2 этаж (г.Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 19-21)

Полная информация о конференции: coin.fashion

Партнер конференции: Legal High School, Coworking Platforma

Медиапартнер: газета «Юридическая практика», FW-Daily.com, CoinTelegram.news