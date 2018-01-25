«Юридическая практика» приглашает на первую Blockchain Fashion Conference, в рамках которой издание выступает медиапартнером, а образовательный проект Legal High School — партнером. Конференция состоится 3 и 4 февраля 2018 года в зале Legal High School (г. Киев, БЦ «Леонардо», 2 этаж, ул. Богдана Хмельницкого, 19-52).
Blockchain Fashion Conference покажет, почему «блокчейн» не равно «биткоин», впервые объединит две, казалось бы, полярные сферы — блокчейн и моду, расскажет о перспективах технологии и о том, как использовать ее на практике в реальном мире. В один из дней в рамках конференции состоится круглый стол, главной темой которого станет законодательная база криптовалют и их легализация в Украине.
На конференции выступят:
• Денис Лавникевич, сооснователь белорусской криптовалюты Taler
• Сергей Лавриненко, сооснователь белорусской криптовалюты Taler
• Джиллиан Годсил, представитель главного технического издания Ирландии Irish Tech News
• Эдди Маллон, основатель Fashion GPS и Launchmetrics
• Давид Адида, представитель крупнейшего трейд-шоу в мире Tranoi
• Казбек Бектурсунов, основатель модного конгломерата LMG Group
• Эрик Кляйн, CEO Fashion TV и сооснователь децентрализованного проекта Nkor
• создатели одной из самых конфиденциальных криптовалют Verge и другие.
Дата проведения: 3–4 февраля 2018 года
Место проведения: БЦ «Леонардо», 2 этаж (г.Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 19-21)
Полная информация о конференции: coin.fashion
Партнер конференции: Legal High School, Coworking Platforma
Медиапартнер: газета «Юридическая практика», FW-Daily.com, CoinTelegram.news
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