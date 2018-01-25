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Legal High School — партнер Blockchain Fashion Conference!

25 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Юридическая практика» приглашает на первую Blockchain Fashion Conference, в рамках которой издание выступает медиапартнером, а образовательный проект Legal High School — партнером. Конференция состоится 3 и 4 февраля 2018 года в зале Legal High School (г. Киев, БЦ «Леонардо», 2 этаж, ул. Богдана Хмельницкого, 19-52).

Blockchain Fashion Conference покажет, почему «блокчейн» не равно «биткоин», впервые объединит две, казалось бы, полярные сферы — блокчейн и моду, расскажет о перспективах технологии и о том, как использовать ее на практике в реальном мире. В один из дней в рамках конференции состоится круглый стол, главной темой которого станет законодательная база криптовалют и их легализация в Украине.

На конференции выступят:

Денис Лавникевич, сооснователь белорусской криптовалюты Taler

Сергей Лавриненко, сооснователь белорусской криптовалюты Taler

Джиллиан Годсил, представитель главного технического издания Ирландии Irish Tech News

Эдди Маллон, основатель Fashion GPS и Launchmetrics

Давид Адида, представитель крупнейшего трейд-шоу в мире Tranoi

Казбек Бектурсунов, основатель модного конгломерата LMG Group

Эрик Кляйн, CEO Fashion TV и сооснователь децентрализованного проекта Nkor

• создатели одной из самых конфиденциальных криптовалют Verge и другие.

Дата проведения: 3–4 февраля 2018 года

Место проведения: БЦ «Леонардо», 2 этаж (г.Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 19-21)

Полная информация о конференции: coin.fashion

Партнер конференции: Legal High School, Coworking Platforma

Медиапартнер: газета «Юридическая практика», FW-Daily.com, CoinTelegram.news

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Нужна ли в законе об адвокатуре детальная регламентация процедур формирования органов профессионального самоуправления и принятия решений на конференциях и съездах?

Да, это гарантия от своеволия адвокатов

Допустимо установление правил только в части определения членов государственных органов (ВСП, ВККС, КДКП)

Нет, закон должен закреплять лишь принципы, остальные решения — за адвокатами

Без осознания адвокатами личной ответственности за будущее профессии регламентация в законе не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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