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КМУ увеличил долю оклада в структуре зарплаты чиновников с 30 до 50%

25 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Кабинет Министров Украины увеличил долю оклада в структуре заработной платы с 30 до 50% с 1 января 2018 года. Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Мы не меняем размер заработной платы, мы меняем ее структуру», — пояснил премьер-министр Владимир Гройсман.

В свою очередь глава Агентства по вопросам госслужбы Константин Ващенко отметил, что такие изменения позволят «уменьшить долю премий и, соответственно, зависимость от руководителя».

Он добавил, что после принятия этого постановления доля оклада в зарплате вырастет до 50%.

Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что с 2019 года планируется рост доли оклада до 70%.

«В конце года планируется еще одно постановление, которое предусматривает увеличение этой доли до 70% с 2019 года», — резюмировал А.Рева.

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