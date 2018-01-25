Сегодня 25 января 2018 года, 20:07

Собрание судей Кассационного хозяйственного суда ВС избрало судей-спикеров

На сегодняшнем заседании собрания судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда (КХС ВС) были избраны судьи-спикеры, которые будут представлять Кассационный суд перед общественностью и СМИ. Ими стали Сергей Жуков, Юрий Чумак и Людмила Стратиенко.

Также собрание судей решило рекомендовать Пленуму ВС избрать делегатами на XV очередной съезд судей Украины представителей по квоте от КХС ВС: Егора Краснова, Ларису Рогач и Валерия Сухового. Как отметил заместитель председателя ВС — председатель КХС Богдан Львов, заседание Пленума Верховного Суда запланировано на 2 февраля с.г.

Кроме того, Пленуму были рекомендованы кандидатуры ученых для работы в научно-консультативном совете при ВС. Так, в список, состоящий из 70 лиц, были включены все ученые, которые изъявили желание принять участие в работе этого консультативного органа. Состав научно-консультативного совета также планируется утвердить на заседании Пленума ВС.